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Fanları, sanal TV kurdu

Gülben Ergen'in fanları, yaptıkları her aktiviteyi kamerayla çekip internet sitesinde yayınlamaya başladı

24 Ağustos 2008 03:00

Hayran oldukları sanatçının attığı her adımı bilen fan üyeleri, Gülben Ergen'i de her konuda bilgilendiriyorlar. Kulüp üyelerinin son faaliyeti, bir futbol maçı oldu. Üç yıl önce kurulan Gülben Spor ve Ergen Spor adındaki takımlar, beşinci kez karşı karşıya geldi. Maçta Gülbenciler, Ergenciler'i yendi. Bu maçta en çok golü atan kişiye Gülben Ergen'in yeşil şapkası hediye edildi. Fan kulübü üyelerinin bu aktivitesinin görüntüleri de, www.gulbenergenfanclup.com isimli internet sitesinden yayınlandı.

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