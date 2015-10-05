"Fani-Ünal Aysal çifti boşanma kararı aldı" iddiası

Fani-Ünal Aysal çiftinin, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiği öne sürüldü. Çiftin avukatlarının, mal paylaşımı için görüştüğü iddia edildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un bugünkü (5 Ekim 2015) yazısında gündeme getirdiği iddiaya göre, "Fani Ünal, boşanmanın ardından kızı Alin ile yaşamını New York'ta sürdürecek."

İşte Cankurt'un o yazısı:

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Ünal Aysal ile Yunan eşi Fani Aysal'ın evliliklerinin üzerine yine kara bulutların peyda olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Öğrendim ki; yaz başından bu yana küs olan, sadece 2012'de dünyaya gelen kızları Alin için zaman zaman bir araya gelen Aysal çifti, evliliklerindeki ikinci krizi atlatmayı başaramamış ve anlaşarak boşanmaya karar vermişler.

Ahu Aysal'dan tek celsede boşanmıştı

Ünal Bey; Fani Hanım uğruna 2008 yılında 32 yıllık eşi Ahu Aysal'dan tek celsede boşanmış; "Ünal'ı çok sevdiğim için boşandım" diyen Ahu Hanım, bu süreçte hiç zorluk çıkarmamıştı. Bakalım Ünal Bey, Fani Hanım'dan da böyle kolay bir şekilde boşanabilecek mi?

Bu arada güvenilir bir kaynaktan, çiftin avukatlarının mal paylaşımı için görüşmeleri de başlattığını öğrendim. Hatırı sayılır bir serveti olan Ünal Bey'in, zaten Fani Hanım'ı mağdur edeceğini pek düşünmüyorum.

Boşanmanın ardından kızı Alin ile yaşamını New York'ta sürdürmeye karar verdiğini öğrendiğim Fani Hanım'ın ne kadar bir meblağa 'okey' diyeceği de önemli tabii. Umarım kavgasız gürültüsüz boşanırlar…