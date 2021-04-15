Fanatik yazarı Mehmet Demirkol: Yönetimin yapması gereken Mustafa Cengiz'i izole edip yönetimi devralmaktır

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendirdiği yazısında, "Birinci ihtimalde, Mayıs’ta seçilmeyeceğini bilen bir başkan için sıradışı da olsa işe yarayacağını düşündüğü bir yol izlemiş olur. Tabii yeni jenerasyonun bu tip çıkışlara nasıl tepki verdiğini iyi hesaplamak gerekir.

İkinci ihtimalde tam bir kopuş olduğu ortaya çıkar. Bu durumda yönetimin yapması gereken Başkan’ı izole edip yönetimi devralmaktır. Çünkü her ne kadar formda olmasa da Galatasaray’ın geçmişinden çok, geleceği Terim’dir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Fatih Terim'in takımı toparlama konusunda işinin kolaylaştığını düşünmediğini belirten Demirkol, "Çünkü Muslera dışında kesin ve net yüksek motivasyona, aidiyete sahip bir oyuncu varmış gibi görünmüyor. Ancak başkan bu son döneminde sessiz de kalamazdı. Son derece tartışmalı ve çok riskli bir yol izlemiş oldu. Her ne sebeple olursa olsun." diye yazdı.

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