Fanatik taraftar, düğün fotoğraflarını stadyumda çektirdi

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - RİZE\'de hayatını Meryem Atiş ile birleştiren Abdullah Çelik, düğün fotoğraflarını Çaykur Didi Stadyumu\'nda çektirdi.

Çaykur Rizespor taraftarı Abdullah Çelik, hayatını Meryem Atiş ile birleştirdi. Çaykur Rizespor taraftarı olan Abdullah Çelik, eşini de ikna ederek düğün fotoğraflarını stadyumda çektirdi. Çaykur Rizespor’un karşılaşmalarını oynadığı Çaykur Didi Stadyumu\'na gelen çift, stadın her köşesinde fotoğraf çektirerek bu özel anlarını ölümsüzleştirdi.

Abdullah Çelik en mutlu gününde burada olmak istediğini belirterek, \"Küçüklükten beri fanatik bir Rizespor taraftarıyım. Çaykur Rizespor’a olan sevgimi sevdiğim kişiyle de ölümsüzleştirmek istedim. Eşimde fikrime sıcak bakınca benim için muhteşem bu fotoğraflar ortaya çıktı. Çok mutluyum\" dedi.



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