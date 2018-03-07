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Fanatik Beşiktaş taraftarının sürpriz evlilik teklifi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde işçi Ömer İslam Turinay (27), aynı yaştaki nişanlısı Songül Yıldırım'a doğum gününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı

07 Mart 2018 15:39

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde işçi Ömer İslam Turinay (27), aynı yaştaki nişanlısı Songül Yıldırım\'a doğum gününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Boş arazide ay yıldız şeklinde dizilen araçların önüne \'Benimle evlenir misin?\', kendi aracına ise \'Siyahıma beyaz olur musun?\' yazdıran Turinay, keman eşliğinde diz çöküp evlilik teklif etti. Yıldırım\'ın teklifi kabul etmesinin ardından fanatik Beşiktaş taraftarı olan çift, kartal pençesi pozu verdi.
Sandıklı\'ya bağlı Sorkun köyünde oturan Ömer İslam Turinay, nişanlısı Songül Yıldırım\'a doğum gününde unutamayacağı bir evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Arkadaşlarından da yardım isteyen Ömer İslam Turinay, geçen cumartesi günü için hazırlık yaptı. Köydeki boş bir alanda hilal şeklinde dizilen 12 aracın açılan kaputlarının önüne \'Benimle evlenir misin\' yazısını oluşturan kartonların bulunduğu harfler yerleştirildi. Turinay\'ın otomobili de gelin arabası gibi süslenip hilalin önüne konularak Türk bayrağının simgesi olan ay yıldız oluşturuldu.
KIRMIZI HALIDA KEMANLA EVLİLİK TEKLİFİ
Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Turinay, \'Benimle evlenir misin?\' yazısının üstüne Beşiktaş\'ın şampiyonluk sayısını simgeleyen 3 yıldız koydururken, kendi otomobilinin üzerine de \'Siyahıma beyaz olur musun?\' diye yazdırdı. Durumdan habersiz olan nişanlısı Songül Yıldırım\'ı başka bir otomobille sürprizin hazırlandığı yere getiren Ömer İslam Turinay, kırmızı halı üzerinde keman, darbuka ve müzik eşliğinde \"Siyahıma beyaz olur musun\" diye sorup evlilik teklifinde bulundu. Songül Yıldırım teklifi kabul edince Ömer İslam Turinay da nişanlısının parmağına yüzüğü taktı.
KARTAL PENÇESİ POZU VERDİLER
Büyük mutluluk yaşayan çift keman eşliğinde dans ederken, arkadaşları da konfeti ve havai fişeklerle kutlama yaptı. Uzun süre birbirine sarılan çift daha sonra iki beyaz güvercin uçurdu. Arkadaşları, çiftin mutlu anını drone ile görüntüledi. Daha sonra çift birlikte Beşiktaş\'ın simgesi olan kartal pençesi pozu vererek anı ölümsüzleştirdi.
\'SEVGİYİ ONDA BULDUM\'
Ömer İslam Turinay, \"Nişanlımın doğum günüydü. Hem doğum gününü kutlamak hem de hep hayalimdeki teklifi gerçekleştirmek istedim. Sevgiyi onda buldum. Böyle bir organizasyon yaptım. Beşiktaş aşığıyım. Onu nişanlıma da aktarmaya çalıştım. Zaten nişanlıydık. Teklifime \'evet\' cevabını aldım. Yaza nasip olursa düğünümüz olacak\" dedi.

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