Fanatik Araplara seyyar cami

T24- Suudi Arabistan, vatandaşlarının Dünya Kupası maçlarını izlerken namaz vakitlerini kaçırmamaları için ''seyyar cami''ler oluşturdu.
Suudi Arabistan'da din polisleri, maç zamanında Riyad'daki kahvehanelerin önüne seccade seriyor.
Namaz sırasında kahvehanelerdeki televizyonlar kapatılıyor, abdest alabilmeleri için su deposu ve muslukların bulunduğu kamyonetlerin üzerine yerleştirilen megafonlardan ezan okunuyor.
Riyadlı futbol tutkunları, namazlarını kılarken, Dünya Kupası maçının sadece beş dakikasını kaçırıyor.