Fallulah iki konser için İstanbul'da

Bağımsız müzik takipçilerinin yakından tanıdığı Fallulah ilk defa İstanbul'da. Danimarkalı müzisyen Fallulah, 19 Aralık Perşembe ve 20 Aralık Cuma akşamları Salon’da iki konser verecek.

Herhangi bir müzikal eğitimi olmayan ve kendini belli müzik kalıpları içine sokmayan Fallulah, kendine dokunan hikayelerini dinleyicilerine anlatacak. Müzik türlerini kendi zevkine göre karıştıran Fallulah, konserinde, melankoli ve eğlence dengesini neredeyse mükemmel bir biçimde yakaladığı şarkılarını seslendirecek.