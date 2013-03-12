Falkland'da İngiliz yönetimine 3 'Hayır'

Güney Amerika’daki Falkland Adaları’nda yapılan referanduma katılanların tamamına yakını bu toprakların İngiltere yönetimine bağlı kalmaya devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

2900 nüfuslu Falkland'da iki gün süren referandumda 1517 kişi oy kullandı.

Bu kişilerden 1513'ü adaların İngiliz yönetiminde kalmaya devam etmesini isterken sadece üç kişi karşı yönde görüş bildirdi.

İngiltere Hükümeti, sonucu memnunlukla karşıladı ve "tüm ülkelerin" ada halkının seçimine saygı göstermesini istedi.

Ancak tamamına yakını İngiliz asıllı olan halkın İngiliz yönetimine bağlı kalma kararının İngiltere ve Arjantin arasındaki ‘Falkland gerginliğini’ dindirmesi zor görünüyor.

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, oylamadan önce adada yaşayanların isteklerinin adanın hangi ülkeye ait olduğunu belirleyemeceğini belirtti.

Arjantinlilerin büyük bölümü Las Malvinas olarak adlandırdıkları adanın kendi ülkelerine ait olduğunu düşünüyor.

Christina Fernandez de Kirchner, geçen günlerde İngiltere Başbakanı David Cameron'a çağrıda bulunarak sorunun çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler'in 1965 yılında aldığı "soruna çözüm aranması" kararına uymasını istemişti.

İngiltere ise bu açıklamalara tepki göstermişti.

Falkland Adaları hükümeti de yaptığı açıklamada, bir sömürge olmadıklarını, İngiltere'ye bağlılıklarının kendi seçimleri olduğunu belirtmişti.

Falkland Adaları hükümeti ayrıca, "Arjantin hükümetinin aksine, İngiltere halkımızın kendi işlerine karar verme hakkına saygılı davranıyor" açıkalamasını yapmıştı.



Petrol rezervi



Geçen yıl, Falkland Adaları için İngiltere ile Arjantin arasında yapılan savaşın 30. yılıydı.

Arjantin askerlerinin 2 Nisan 1982’de adayı işgaliyle başlayan ve yaklaşık iki ay süren savaşta İngiliz tarafı 255, Arjantin tarafıysa 650 kayıp vermişti.

Arjantin, adayı 1767 yılında İspanyollar’dan devraldıklarını, 1833’teyse İngiltere’nin adayı zorla ele geçirdiğini iddia ediyor.

İngiltere’yse uzun bir süre içinde adada yerleşim kurduğunu öne sürüyor.

Falkland Adaları'nın 60 milyar varil civarında petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Tamamına yakını İngiliz asıllı olan halkın en önemli geçim kaynağı koyun besiciliği.

Adanın bayrağında da koyun figürü yer alıyor.

BBCTürkçe