Falezlere çıkan kadın, polisi görünce 'Manzara izliyordum' dedi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 40 metrelik falezlerin kenarında kadın olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine ulaşıp, önlem aldı. Polisleri görünce \"İntihar için çıkmadım, manzara izliyordum\" diyen A.B., falezlerden indirilerek, emniyete götürüldü.

Olay, saat 11.00\'de, Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde meydana geldi. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasında A.B. adlı kadının olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.B.\'ye inmesi için çağrıda bulundu. Polisi karşısında görünce falezlerin kenarına doğru bir adım daha atan A.B., ikazların ardından uzaklaştı. Bir süre sonra çevredekiler tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyen A.B., \"İntihar için çıkmadım. Öyle etrafa bakıp, manzara izliyordum. Siz niye tedirgin oldunuz? Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim\" dedi. A.B., falezlerden indirilerek, ifadesi alınmak ve tutanak tutulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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