Antalya'da dengesini kaybederek falezlerden düşen genç kız yaralandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eski Lara Caddesi'nde gece falezlerin üzerinden denizi seyrederken dengesini kaybeden Pınar Turgut (25), yaklaşık 25 metreden kayalıklara düştü.



Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, genç kızı halatla yukarı çıkarmayı başardı.



Kolunda ve omzunda kırıklar oluştuğu belirlenen Turgut, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

