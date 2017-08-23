Falezlerden düşen genç, hastanede yaşamını yitirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde plajda düşürdüğü anahtarını bulmak için giden 19 yaşındaki Musa Gengörü, falezlerde dengesini kaybedip 15 metre yükseklikten düştü. Gengörü, bir hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen hafta Kaş\'ta bulunan Kaputaj Plajı\'nda meydana geldi. Üniversiteye hazırlanan ve yakınlarına ait hamburgercide çalışan Musa Gengörü, arkadaşları ile eğlenmek için gittiği plajda motosikletinin anahtarını kaybetti. Burada bir süre anahtarını arayan Gengörü, bulamayınca motosikletini orada bırakıp eve döndü. Akşam yanında bir arkadaşıyla geri gelen Musa Gengörü, falezler üzerinde dolaşmaya başladı.

Burada aniden dengesini kaybeden Gengörü, 15 metre yükseklikten düştü. Bulunduğu yerden AKUT ekipleri tarafından çıkartılan genç, tedavi için önce Kaş Devlet Hastanesi, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü.

Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tadavisi süren Gengörü, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Gengörü\'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaş İlçesi\'ne götürüldü.

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