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Yaşam

Falezlerdeki bina sahiplerine tahliye tebligatı

Antalya Valiliği, kentin simgesi falezlerdeki göçük tehlikesi nedeniyle Konserve Koyu’ndaki binaların 4 Ekim’e kadar boşaltılmasını istedi.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Antalya Valiliği, kentin simgesi falezlerdeki göçük tehlikesi nedeniyle Konserve Koyu’ndaki binaların 4 Ekim’e kadar boşaltılmasını istedi. Büyükşehir tarafından 10 apartman ve 1 otele gönderilen tebligatta, bölgenin afet riski taşıdığı, binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği bildirildi.


Hürriyet gazetesinin haberine göre; Antalya’da kentin simgesi doğal coğrafi oluşum falezlerde göçük tehlikesi yaşanıyor. Konserve Koyu’ndaki falezlerde ilk hareketlenme 2009 yılında oldu. 2010 yılının Şubat ayında yaklaşık 25- 30 metrekarelik kütlenin denize kayması üzerine Antalya’da bulunan resmi kurum ve kuruluşlar, Akdeniz ve Süleyman Demirel üniversiteleri, meslek odaları temsilcileri komisyon kurarak çalışmalara başladı. Bölgede derinlikleri 26 metre ile 45 metre arasında değişen 6 zemin sondaj çalışması yapıldı.


İncelemelerin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, bölgede toptan bir hareket olduğu ve düşük hızla devam ettiğini raporlarına yazdı. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ise Konserve Koyu’ndaki binalar ve zemin arasında belirgin bir ayrışma yaşandığını bildirdi. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün çalışmasının sonucunda ise koydaki 5 binada dayanıklılık problemi olduğu belirtildi.



Denize doğru eğilme


Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün hazırladığı jeolojik etüt raporunda bölgede iki ayrı problemin varlığı saptandı. Raporda öncelikli sorunun Konserve Koyu’nun kuzeyinde yer alan binalarda meydana gelen erozyon sonrası falezlerin kara tarafının gerildiği belirtildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koy içinde bulunanan 10 bina arasında bölgenin kuzeyinde yer alan 5 blokta denize doğru eğilme tespit etti. Geri kalan 5 blokta böylesine bir hareketin bulunmadığı belirtilen raporda "Ancak bölgede bir kütle hareketi var ise zaman içinde etkilenecektir" denilerek olası tehlikeye dikkat çekildi.



4 Ekim'e kadar boşaltın


Antalya Valiliği, deprem, yağış, kayma gibi herhangi bir doğal afet sonucunda can ve mal kaybı ihtimali olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nden bölgedeki binaların acilen boşaltılmasını istedi. Bölgede 10 apartmandaki 60 daireye ve 1 otele belediye tarafından tebligat yapıldı. Yazıda, bölgedeki afet riskine dikkat çekildi ve binaları kullanmaya devam etmenin can ve mal güvenliği açısından risk oluşturacağı kaydedildi. Konserve Koyu’nun tahliyesi için bölge sakinlerine tanınan süre 4 Ekim’de doluyor.



Afet bölgesi ilan edilebilir


Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren, Konserve Koyu’na ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve üniversitelerinin ’her an her şey olabilir’ görüşünde hemfikir olduğunu söyledi. Bölgede çalışmaların daha sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için tahliyeden başka yol olmadığını kaydeden Vali Yardımcısı Eren, jeofizik ve jeoteknik raporlarının hazırlanacağını kaydetti. Eren, afet bölgesi ilan edilmesi de dahil benzer çalışmaların bölgenin tahliyesinin ardından yapılacak bilimsel çalışmadan sonra ortaya çıkacağını söyledi.

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