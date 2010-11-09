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Çevre

'Falezler çökecek'

Sorunlu zemin Konserve Koyu'nda acil kurtarma tedbirleri alınmazsa bölgedeki binalar çökecek.

09 Kasım 2010 02:00

T24-  Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Fırat Budak imzasıyla Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilen 25 Ekim tarihli yazıda, Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu mevkisinde oturan Ahmet Timur’un şikayeti üzerine oturduğu binada ve bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda Konserve Koyu’ndaki binaların risk altında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi, “Mevcut tehlike zemindeki sorunlardan dolayı konserve koyundaki binaları da kapsamaktadır. Acilen bahse konu bina ile ilgili tedbirlerin alınması ve Konserve koyunda sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların yapılması hususunda gereğini arz ederim.”


Aralarında otellerin de bulunduğu 8-9 binanın acilen boşaltılması gerektiğini söyleyen Deniz Fırat Budak, “Belki maddi boyutu yüksek yerler olabilir ama hiçbir şey insan sağlığından insanın canından daha önemli değil. Denizi yakından izleyeceğim derken denizle bütün olma olasılığı da var” dedi.


 

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