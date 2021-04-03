Falcon Motorsports şirketi satışa çıkartıldı; sadece 675 bin dolar!

ABD'li otomobil markası Falcon Motorsports, 675 bin dolara satılığa çıkarttı.

ABD'li otomobil markası Falcon Motorsports, 2009 yılından bu yana bazı süper otomobiller ortaya koydu. Örneğin firmanın geliştirdiği bir model, Falcon F7 adlı modeldi ve 250 bin dolarlık bir fiyatı vardı. Bu araçta bir V8 motor ve alüminyum ile karbon fiber destekli bir monokok şasi yer alıyordu. Aracın V8 motoru GM üretimi 7.0 litrelik bir motordu ve 620 beygir güç ile 810 Nm tork sağlıyordu.



tr.motor1.com'un haberine göre; ABD'li süper otomobil üreticisi firma artık satılık. Firma için istenen ücret ise 675 bin dolar. Bu fiyatın içinde bir Falcon F7 süper otomobil de dahil.

Falcon Motorsports yetkilileri, istenen bu fiyatın içerisinde gerekli aletlerin, materyallerin, patentlerin, logoların, çizimlerin ve diğer mühendislik verilerinin dahil olduğunu da belirtiyor. Yani bu firma, süper otomobil sektörüne giriş yapmayı düşünen kişiler için gereken her şeye sahip şekilde satılıyor.