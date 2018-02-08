Falcon Heavy, NASA'yı solladı; yüzde 50 daha ucuz

Elon Musk’ın Falcon Heavy füzesi, Florida’dan uzaya fırlatıldı. Musk’ın Tesla Roaster modeli spor arabasını taşıyan roketin 500 milyon dolalık maliyeti, NASA’nınkilerden yüzde 50 daha ucuz.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Alkan'ın haberine göre Tesla’nın CEO’su ve SpaceX’in kurucusu milyarder işadamı Elon Musk’a ait Falcon Heavy roketi, Florida Eyaleti’ndeki Kennedy Uzay Merkezi’nden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk’ın Tesla Roadster modeli spor arabasını da uzaya taşıdı. Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturdu. ‘Starman’ adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu: ‘Hani dünya malı dünyada kalacaktı?’, ‘Bas gaza Starman bas gaza’, ‘Uzayda da olsan sol kol dışarı çıkar aga’, ‘Adamlar Mars’ın yörüngesine otomobil fırlatıyorlar bizim milletimiz hâlâ modifiyeli Tofaşlarla kız düşürme peşinde’ yazılı caps’ler dikkati çekti.

NAS'nın ayrı maliyetinde

Başarılı deneme Musk’a önemli prestij de kazandırdı. 70 metre yani 23 katlı bir bina yüksekliğindeki 1.420 tonluk Falcon Heavy roketi Mars’a 16.8 ton yük taşıyabileceğini kanıtladı. Bu mevcut roketlerin taşıyabileceğinden en az 4 kat fazla. Yani Mars’ta koloni kurmak hayal olmayabilir. Ayrıca Elon Musk'ın, mevcut roketlerin 4 katı ağırlıkta yük taşıyabileceğini kanıtlayarak Pentagon’un milyarlarca dolarlık uydu ihalelerine girmeyi hedeflediği de söyleniyor. Aynı anda 2 roketi yere inen Falcon Heavy’nin ‘yeniden kullanılabilir’ özelliği ile seyahat % 80’e varan oranda ucuzlayacak.

NASA’nın Falcon Heavy büyüklüğündeki roketleri ve uzay mekiklerinin maliyeti 1 milyar dolardan aşağı değildi. Falcon Heavy'nin maliyeti ise 500 milyon doları geçmedi. Ayrıca Tesla Roadster modeli, uzaya çıkan ilk otomobil oldu. SpaceX sitesi ve Youtube kanalı otomobil içinden canlı yayın yapıyor. Böylece otomobilin reklamı sürekli hale gelecek.

Falcon Heavy, fırlatıldıktan 3 dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrıldı. 2 roket görevini tamamladıktan sonra sorunsuz olarak dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya’nın Van Allen radyasyon bandını dolaşacak.

Benzer test roketleri çelik, beton gibi malzemeleri ağırlık olarak taşırken, SpaceX’in sahibi Elon Musk roketin içine vişne kırmızısı rengindeki Tesla marka kendi aracını yerleştirdi.

Falcon Heavy, 45 yıl önce NASA’nın astronotları uzaya taşıdığı Satürn 5 roketlerinden sonra fırlatılan en güçlü roket oldu.

Yavaş yavaş dağılacak

Tesla aracı, saatte yaklaşık 40 bin km hızla hareket ettiği için yavaş yavaş dağılacak. Üstü açık olduğundan kozmik radyasyonun etkisiyle koltuklarının derisi ve plastik aksamı 1 yıl sonra düşmüş olacak. Ayrıca uzay çöplerinin çarpıp aracı yok etme olasılığı da var.

Elon Musk, Falcon Heavy roketinin gereğinden fazla ateşlenmesi nedeniyle, Tesla Roadster'ın planlandığı gibi Mars yörüngesine oturmayacağını, Asteroit kuşağına yöneleceğini açıkladı.

TESLA’nın içine not düştü

Elon Musk Tesla ile uzaya gönderdiği mesajı kişisel Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile açıkladı. Musk, Tesla’nın içine ‘Made on Earth by Humans’ (İnsanlar tarafından Dünya’da yapıldı) notunu düştü. Tarihi başarının ardından Musk, “Yeni bir uzay yarışı istiyoruz, uzay yarışları heyecan vericidir” dedi. SpaceX 2030’a kadar Mars’ta insan kolonisi kurmak istiyor.

Tesla Roadster’ın sürücü koltuğunda “Starman” adı verilen astronot kıyafetli bir cansız manken oturuyor. Aracın ekranında Douglas Adams’ın “Otostopçu’nun Galaksi Rehberi” adlı romanına atıfla ‘Panik Yapma’ (Don’t Panic) yazıyor. Radyosunda ise sürekli olarak 2 yıl önce ölen İngiliz müzisyen David Bowie’nin “Space Oddity” (Uzay Tuhaflığı) şarkısı çalıyor.