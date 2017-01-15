Falcon 9 uzaya uydu taşıdı

"Falcon 9" roketi dün yerel saatle 9.45'te (TSİ 20.45) California eyaletindeki Vandenberg hava üssünden uzaya fırlatıldı. Roketin ilk bölmesi kalkıştan kısa süre sonra ayrılarak Pasifik Okyanusu üzerinde bulunan bir platforma iniş yaptı. İkinci bölme ise bir saatlik yolculuğun sonunda uyduları yerden 620 kilometre yükseklikteki yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Şirketin sahibi Elon Musk Twitter hesabından misyonun yolunda gittiğini ve tüm uyduların yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu.

Amerikan Iridium şirketinin siparişi üzerine gerçekleştirilen misyonun ilk aşaması 10 uydunun uzaya taşınmasıydı. Önümüzdeki aylarda SpaceX şirketi, dünya çapında iletişim ağını iyileştirme amacıyla 70 uyduyu daha uzaya taşıyacak.

Şirketin eylül ayında Florida Cape Canaveral uzay merkezinden fırlattığı Falcon 9 roketi fırlatma sırasında infilak etmişti. Roket Facebook'un Afrika'da internet erişimi amacıyla kullanmak istediği bir uyduyu uzaya taşıyacaktı. 2015 yılının haziran ayında da SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği bir roket ise kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

SpaceX devletlerin uzay programlarına alternatif daha ucuz bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Şirket şimdiye kadar NASA'nın görev siparişiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemesi götürmeyi başardı.

SpaceX'in programının temelinde taşıyıcı roketlerin uzaydaki misyonlarından sonra Dünya'ya dönmeleri ve birden fazla kez kullanılabilmeleri hedefi yatıyor. Şirketin sahibi Elon Musk bu gelecekte astronotları da ISS'e taşımayı planlıyor.

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DW, AFP, DPA / EC, MK