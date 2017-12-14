'Falcı Bacım' uygulaması yasaklandı

Telefonlardan kahve falı bakan 2 uygulama, mahkemelik oldu. Kendilerine ait isim ve görsellerin bir başka şirket tarafından kullanıldığını iddia eden “Kaave Falı” uygulamasının sahipleri Burç Sade ve Suna Sade, İstanbul Fikri Sınayi Haklar Mahkemesi’nde dava açtı.

İki ortak, dilekçelerinde, kendilerine ait Kaave Falı adlı uygulamanın 2012’de Iphone ve android telefonlarda kullanılmaya başlandığını belirtti. Kullanıcıların gönderdikleri kahve fincanlarından fal bakılan uygulamada Falcı Bacı, Melek Abla, Jasmine, Falcı Isabel gibi karakterler kullanıldığını aktaran Burç Sade, 2014 yılında Türk Patent Enstitütüsü’ne (TPE) başvurarak markanın patentini aldıklarını da aktardı. Kaave Falı ve Falcı Bacı markalarına ilk günden itibaren yatırım yaparak tanınmalarını sağladıklarını söyleyen Burç Sade, 700 bin kişi tarafından telefonlarına indirilen uygulamalara web sitesi ve Facebook üzerinden de ulaşıldığını anlattı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Smartas Bilişim adlı şirketin Falcı Bacım ve Falcı Bacı adlı iki uygulamayla kendi markalarına tecavüz ettiğini ileri süren Sade, uygulamaların görsellerinin de bire bir aynı olduğunu kaydetti.

Uygulama yasaklandı

Marka tescilinden doğan haklarını ihlal eden şirketin, TPE’den Falcı Bacım adına yaptığı marka tescili başvurusunun reddedildiğini ifade eden Sade, Falcı Bacım markasının Google Playstore üzerinden indirilmesinin ve her türlü kullanılmasının engellenmesini istedi. Smartas Bilişim ise davada savunma hakkını kullanmadı.

2 kadın girişimciyi haklı bulan İstanbul Fikri Sınayi Haklar Mahkemesi, “tescilli markaya tecavüz ve haksız rekabet olduğunu” tespit ederek, uygulanmanın Google Playstore üzerinden indirilmesinin engellenmesine karar verdi. Mahkeme, uygulamanın ve markanın kullanmasını da yasakladı.