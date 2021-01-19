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Spor

Falcao'ya Kolombiya'dan talip var: Her gün hayalini kuruyorum

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 8 maçta görev yapan 34 yaşındaki Falcao, 5 gol kaydetti

19 Ocak 2021 14:30

Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Millonarios'ın yönetim kurulu başkanı Gustavo SerpaRadamel Falcao'nun takıma katılma olasılığı hakkında açıklamalar yaptı. Serpa, "Falcao'yu her gün Millonarios'a getirme olasılığını hayal ediyorum" dedi.

Açıklamalarına devam eden Serpa, "Onunla bir kez konuştum ve transfer sadece ona ve istediği şeye bağlı" dedi.

Hedeflerinin her yıl şampiyonluk olduğunu vurgulayan Gustavo Serpa, "Millonarios gibi büyük kulüpler taraftarların arzu ettiği isimleri getirmek ister. Fredy Guarin ve Fernando Uribe gibi isimlerle hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Falcao'ya ülkesinden, Güney Amerika'dan ve Araplardan teklifler gelse de kabul etmiyor. Ancak kendisinin ve Galatasaray'ın yararına bir durum olur da gitmek isterse konuşuruz" sözlerini kullanmıştı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 8 maçta görev yapan 34 yaşındaki Falcao, 5 gol kaydetti.

 

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