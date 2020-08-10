Falcao'ya 'bonuslardan vazgeç' çağrısı yapılacak

Galatasaray, bonuslarla yıllık maliyeti 7 milyon Euro’ya çıkan Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan indirim talep edecek.

Attığı gollerden çok kaçırdığı maçlarla geride kalan sezona damga vuran Radamel Falcao ile Galatasaray yönetimi bu hafta masaya oturacak.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Kolombiyalı yıldızının yüksek maliyeti ve tartışılan performansı nedeniyle ‘ayrılığına’ olası bakan sarı kırmızılılar ‘devam’ kararı için şartlar da belirlendi.



12 Ağustos’ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Galatasaray bu zirvede pandemi nedeniyle tüm kulüplerin olumsuz etkilenmesi nedeniyle maliyetinde indirim isteyecek.



Bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon Euro’ya kadar çıkan Falcao’dan yıllık 2 milyon Euro olan bonuslarından vazgeçmesini resmen talep edilecek.

Eşi eylülde doğum yapacak olan ve kariyerini Galatasaray’da sürdürmek isteyen Falcao’nun ise bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Tatilini eşinin hamilliği nedeniyle Türkiye’de geçiren Falcao çalışmalarına da başladı. İyi bir sezon başı kampı ile Galatasaray’da başarılı olmayı hedefleyen Falcao bireysel performans antrenörü ile çalışıyor.