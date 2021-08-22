Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan "Gidiyoruz" paylaşımı!

Galatasaray'da son yılına giren Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, "Gidiyoruz" mesajıyle bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan maliyetinden dolayı yeni sezonda düşünülmeyen Radamel Falcao'nun eşinden sürpriz paylaşım geldi.

Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, Instagram'dan, "Bu hafta gidiyoruz, hep birlikte" mesajını paylaştı.

Burak Elmas, Falcao'nun Galatasaray'a yıllık 9,5 milyon Dolar'lık maliyeti olduğunu açıklamıştı.

ABD'de konağı hazır

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Radamel Falcao'nun yeni adresi Amerika Birleşik Devletleri olacak gibi... "leakedtech.com" adlı internet sitesi İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin Kolombiyalı yıldız için hazırlıklara başladığını yazdı.

Haberde Galatasaray'ın ekonomik nedenlerden dolayı Falcao'yu satış listesine koyduğuna vurgu yapıldı.

David Beckham'ın Falcao'yu istediğine vurgu yapılan haberde; "Kolombiyalı'yı almak için birçok takım ilgileniyor. Bunların en başında da Inter Miami geliyor. Takımın en büyük hissedarı olan David Beckham, Falcao'ya olan ilgisini açıkladı ve hatta Miami'de nasıl karşılanacağı bile belirlendi.

Beckham, Falcao ve ailesinin rahatlığı için özel bir konak bile hazırladı" ifadeleri kullanıldı. Bilindiği gibi geçtiğimiz yaz, Inter Miami taraftarlar 9 numaralı Falcao formaları hazırlatmış ve o formaları giyerek kulübün önünde "Falcao" tezahüratlarında bulunmuşlardı.

İşte Taron'un paylaşımı: