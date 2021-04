Falcao'nun annesi konuştu: Fiziksel ve zihinsel olarak tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun Galatasaray kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer iddiaları net bir dille yalanlayan Carmenza Zarate, "Radamel fiziksel ve zihinsel olarak tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Diğer her şey dedikodu" dedi.

Spor Arena'nın haberine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu haline gelen Radamel Falcao'nun kariyer planlamasına dair annesi Carmenza Zarate'den açıklama geldi.

Sarı kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da özellikle bu sezon beklentilerin altında kalmasının ardından ayrılık ihtimaliyle yüzleşmişti.

"Her şey dedikodu"

Sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin konuşan annesi Carmenza Zarate, oğlunun gündeminde şimdilik ayrılık olmadığını ve ismi geçen takımlara transferi konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadığını anlattı.

Carmenza Zarate, "Radamel çok saygılır biridir. Şu an Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor ve an itibariyle Türkiye'deki takımına katkı sağlamaya odaklanmış durumda. Geleceği Tanrı'nın elinde. Millionarios, River Plate ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olacağı yönünde söylentiler var. Kesinlikşe şu an için bir gelişme yok. Fiziksel ve zihinsel olarak tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Diğer her şey dedikodu" ifadelerini kullandı.

