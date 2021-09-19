Falcao, ilk maçında golle tanıştı

Galatasaray 'dan ayrılan ve La Liga'ya dönen Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano ile ilk maçında Getafe ağlarını sarstı. gol attı. Oyuna sonradan giren Falcao, takımın 3. golünü attı. Kolombiyalı golcünün bu golü 10 yıl sonra son derece ilginç bir tesadüfün yaşanmasına neden oldu.

Falcao, La Liga ilk geldiği 2011-12 sezonunda Atletico Madrid ile ilk gollerini 18 Eylül 2011 tarihinde Racing Santander karşısında atmıştı. Sözü geçen maçı Atletico Madrid 4-0 kazanırken Falcao üç gol birden atmıştı.

La Liga'da Atleti forması ile iki sezonda 52 gol atan, resmi maçlarda 70 gole ulaşan Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano ile ilk golünü de 18 Eylül 2021'de yani Atletico Madrid takımında siftahından tam 10 yıl sonra yaptı. Falcao böylece La Liga'da 53 gole ulaştı.