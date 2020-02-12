Falcao Alanyaspor maçında forma giyecek

Konyaspor deplasmanında arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında oynayamayan Radamel Falcao, bu akşam oynanacak Alanyaspor maçının son 20 dakikasında forma giyebilecek.

Takvim'in haberine göre, Falcao tedavi sürecinin ardından dün ilk defa takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fatih Terim'in Alanyaspor karşılaşmasının kadrosuna aldığı Kolombiyalı yıldız sağlık kurulunun teknik heyete verdiği raporda, yeniden sakatlık riski nedeniyle "Sadece 20 dakika oynayabilir" ifadesini kullandığı öğrenildi.



Fatih Terim'in ilk 11'de yine Adem Büyük'e şans vereceği beklenen maçta 70. dakikadan sonra Falcao'yu sahaya süreceği belirlendi.

Sakatlığı geçen takımın bir diğer forveti Andone de skora göre ikinci yarıda forma giyebilecek