Fakirlere 'kağıttan ev'

Alman uzmanlar, 3. dünya ülkelerindeki evsizlik sorununu çözmek için 'kağıttan ev' geliştirdi.



'Evrensel Dünya Evi' adı verilen prefabrik konutun duvarları, reçine ve kağıdın ana maddesi olan selülozun yüksek ısı ve basınç altında sıkıştırılmasından elde ediliyor.

8 kişinin rahatlıkla kalabildiği evlerin toplam ağırlığı yaklaşık 800 kilogram, yani bir Volswagen Golf model arabadan bile hafif. 36 metrekarelik evlerde ailelerin temel ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebileceğini belirten uzmanlar, konutun yapım maliyeti ve süresi açısından son derece büyük tasarruf sağlayacağını vurguluyor.



Alman gelişim yardım ajansı GTZ ile Bauhaus Üniversitesi'nde görevli uzmanların ortaklaşa geliştirdiği evlerin tanesinin 5 bin dolara malolduğu ve şimdiden Nijerya ve Angola ülkelerinin binlerce adet sipariş verdiği belirtildi.