Fakirlere 'kağıttan ev'

Alman uzmanlar, 3. dünya ülkelerindeki evsizlik sorununu çözmek için 'kağıttan ev' geliştirdi.
'Evrensel Dünya Evi' adı verilen prefabrik konutun duvarları, reçine ve
kağıdın ana maddesi olan selülozun yüksek ısı ve basınç altında
sıkıştırılmasından elde ediliyor.
8 kişinin rahatlıkla kalabildiği evlerin toplam ağırlığı yaklaşık 800
kilogram, yani bir Volswagen Golf model arabadan bile hafif.
36 metrekarelik evlerde ailelerin temel ihtiyaçlarını rahatlıkla
giderebileceğini belirten uzmanlar, konutun yapım maliyeti ve süresi
açısından son derece büyük tasarruf sağlayacağını vurguluyor.
Alman gelişim yardım ajansı GTZ ile Bauhaus Üniversitesi'nde görevli
uzmanların ortaklaşa geliştirdiği evlerin tanesinin 5 bin dolara
malolduğu ve şimdiden Nijerya ve Angola ülkelerinin binlerce adet
sipariş verdiği belirtildi.