Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Avrasya Tüneli'ne yapılan zammı eleştirdi. Türnel işletmesinin müdürünün ifadelerini de değerlendiren Muratoğlu, "Hani hizmet için yapılmıştı?" diye sorarak, "Fakirler geçmesin, parası olmayan trafikte beklesin mi tünelin zihniyeti" dedi.

Muratoğlu'nun "Avrasya Tüneli’nde dolar 5.40 lira mı?" başlığıyla (2 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yılın başında Avrasya Tüneli'ne yüzde 26.5 zam yapıldı. Tepkiler gelince, erken seçim de kafalarında belirince zammı yüzde 15.66'ya çektiler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Seçim bitince ziyadesiyle yapıştırdılar zammı… Hiç itiraz edilmeseydi daha iyiydi. Bu sefer yılbaşına göre zam oranı yüzde 40'a denk geldi.

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Zira tünel işletmesinin müdürü; “Tünel, ‘niş' bir ürün gibi… Trafikte asıl işine yarayanlar kullanır” demişti. Devlet “niş” yatırım yaptırıp buna garanti verir mi? “Damsız alamıyoruz” da deyin bari… Hizmet için yapılmıştı hani? “Fakirler geçmesin, parası olmayan trafikte beklesin” mi tünelin zihniyeti?