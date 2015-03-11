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Yaşam

Fakir ailelere ücretsiz internet

Fakir ailelere kotalı ve ücretsiz internet erişimi hizmeti sunulacak

11 Mart 2015 12:39

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, internet erişiminin yaygınlaştırılmasına yönelik bir dizi çalışma yapılacak. Bu kapsamda, yoksul ailelere belirli kısıtlarla internet erişimi sağlanacak.

Erişim fiyatlarının görece yüksekliği, farkındalık eksikliği ve benzeri nedenlerle internet erişimine sahip olmayan yoksul aileler tespit edilecek. Eğitim gören çocuğun yer aldığı aileler öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu ailelere, kamu kaynakları kullanılarak belirli bir kotada internet erişim hizmeti sunumu sağlanacak.

 

Dar gelirli internete erişimde zorlanıyor

 

Türkiye İstatistik Kurumu Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet erişimine sahip olmama nedenleri arasında internet bağlantı ücretinin yüksek olması yüzde 31,9 ile ikinci sırada yer alıyor.

Benzer araştırmalarda hanelerin ekonomik durumunun yetersizliğinin internete erişimde önemli bir sınırlılık yarattığı ortaya konuluyor.

Türkiye'de 2014 yılı itibarıyla yaklaşık 17 milyon hanenin yüzde 60,8'inde internet erişimi bulunuyor.

Yoksul ailelere internet erişiminin ücretsiz olarak sağlanmasının, bu ailelerdeki bireylerin bilgi toplumuna dönüşüm sürecine katılımını artıracağı ve yoksulluğun nesiller arası aktarımının engellenmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

FATİH Projesi kapsamında yaklaşık 10,6 milyon öğrenciye dağıtılacak tablet bilgisayar ile internet erişimi olmayan yoksul ailelerdeki eğitim gören çocukların internet erişiminin sağlanması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu çerçevede, internet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla ücretsiz ve kotalı internet erişim paketlerinin kamu tarafından yoksul ailelere sağlanmasına yönelik çalışma yapılması gerekiyor.

 

Öğrencisi olan aileye öncelik

 

İnternet erişiminin yaygınlaştırılmasına yönelik strateji ve eylem planı doğrultusunda şu uygulamalar yapılacak:

- Erişim fiyatlarının görece yüksekliği, farkındalık eksikliği ve benzeri nedenlerle internet erişimine sahip olmayan yoksul aileler tespit edilecek. Eğitim gören çocuğun yer aldığı aileler öncelikli olarak değerlendirilecek.

- Sabit ve mobil işletmecileri ile mevcut ve yeni abonelerin durumu, erişim şartları ve ödeme koşullarına ilişkin görüşmeler yapılacak.

- Yapılan çalışma neticesinde, kotalı ve ücretsiz internet erişimi hizmeti sunulacak.

- Bilinçli ve yerinde internet kullanımını teşvik amacıyla, öğrencilerin ve ailelerin görece daha çok faydalanacağı sitelere daha yüksek bir kota uygulanması veya bu sitelerin kotasız olarak sunulması değerlendirilecek.

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