Fakıbaba'dan CHP'nin çağrısına yanıt

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün belediyeyi ziyareti sırasında "Biz elbette kendisini aramızda görmekten seviniriz" sözleriyle partiye davet etmesiyle gözlerin çevrildiği Şanlıurfa bağımsız Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bağımsızlığı seviyorum" dedi. Bağımsız olduğu için birçok partiden katılım daveti aldığını ifade eden Fakıbaba, "Halktan çok büyük baskı gelmedikçe bağımsız kalmaya devam edeceğim" dedi.

2009 yılında AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız olarak girdiği seçimleri kazanarak adından söz ettiren Ahmet Eşref Fakıbaba, seçimlerin ardından Saadet Partisi’ne katıldı. Fakıbaba, daha sonra Numan Kurtulmuş ile birlikte hareket ederek SP ile de yollarını ayırdı. Fakıbaba, daha sonra Kurtulmuş’un liderliğini yaptığı HAS Parti’ye geçmeyerek bağımsız kaldı. Bağımsız kalmasının ardından adı değişik partilerle gündeme gelen Fakıbaba, dün kente gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu havaalanında karşıladı. Bu ziyaretin ardından programını değiştiren Kılıçdaroğlu da belediyede ziyaret ettiği Başkan Fakıbaba’ya övgüler yağdırıp, "Son derece mütevazı, alçak gönüllü, hizmet verirken mesai kavramını göz ardı eden değerli bir belediye başkanı olan Fakıbaba bir halk adamı ve halka hizmet ediyor. Kendisi Urfalılar’a hizmet ediyor. Bizim de ismimiz Cumhuriyet Halk Partisi, yani halkın partisi. Biz halkla kucaklaşmak istiyoruz. Elbette bizim çağrımızın ötesinde sayın Fakıbaba’nın düşüncesi çok önemli. Biz elbette kendisini aramızda görürsek seviniriz" sözleriyle CHP’ye davet eti.



Birçok partiden teklif aldım

Kılıçdaroğlu’nun davetinin ardından gözlerin çevrildiği Fakıbaba ise bağımsız kalmayı sürdüreceğini açıkladı. Bağımsız olduğu için birçok partiden teklif aldığını ama geçmeyi düşünmediğini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ben bir defa bütün parti liderlerine yürekten teşekkür ediyorum. Kemal Bey, sağ olsunlar Urfa halkı adına belediyeyi ziyaret ettiler. Şehrimize gelen bütün liderleri Urfa halkı adına gidip karşılamak benim bir görevim.

Bürokrasiden gelen bir belediye başkanıyım ve ben bunu halkım adına severek ve mutlulukla yapıyorum. Kendimi öne çıkarmak hiç sevmediğim bir olay. Ama maalesef bağımsız olunca bunlar gündeme geliyor. Bağımsız olduğum için değişik partilerden bana teklifler geliyor. Ancak ben şu an Urfa ile ilgileniyorum. Sadece CHP değil diğer partilerden de teklifler var ama benim gündemimde bu yok. Bana teklifte bulunan bütün liderlere çok teşekkür ediyorum ama benim kafamda sadece Urfa var."



Tüm liderleri karşıladım

Geçmiş yıllarda CHP Lideri olan Deniz Baykal’ı da karşıladığını hatırlatan Fakıbaba, ilerleyen süreçte kente gelecek olan diğer partilerin genel başkanlarına da havaalanına giderek "Hoş geldiniz" diyeceğini söyledi. Fakıbaba, "Galiba birçok parti bana sempati ile bakıyor. Ben de hepsine çok teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nu gidip karşıladım ama daha önce sayın Baykal’ı da karşılamıştım. Böyle seçim atmosferi olunca her şey gündeme geliyor. Yarın Sayın Bahçeli geldiğinde mutlaka ve mutlaka ona da gideceğim. AK Parti’nin lideri Sayın Başbakanımız geldiğinde ona da gideceğim. Bakanlarımız geldiğinde onlara da gideceğim. Devlet terbiyesi almış bir insanın yapması gereken şeylerdir ve bunların doğal karşılanması gerektiğine inanıyorum. Demokrasinin gereği budur. Farklı partilerden dahi olsak ben şehrin belediye başkanıyım. Onlarla beraber olmak, konuşmak, problemleri anlatmak, onlara farklı yansıyan konuları birinci elden söylemek belediye başkanının görevidir. Artık insanların bunu normal karşılaması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.



Halk karar verir

Bağımsız olmanın başa bela olmadığını, sevilen bir isim olunca teklifler almanın insanı mutlu ettiğini vurgulayan Fakıbaba, bir partiye geçip geçmemesinin kararını halkın vereceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bağımsızlık başa bela değil ve böyle teklifler almak sevindirici. Sağ olsunlar demek sevdikleri için çağırıyorlar. Ama sadece bir parti değil, söylemekten de utanıyorum ama çok sayıda parti var beni çağıran. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu anda işime bakıyorum, işimi yapıyorum, halkımla beraberim. Halk beni çok zorlayacak olursa, halkla beraber buna bir partide karar veririz. Halkımız var, meclis üyesi arkadaşlarımız var böyle bir konu olursa hep birlikte karar veririz. Çok samimi olarak söylüyorum; şu anda benim gündemimde sadece Urfa var, başka bir şey yok. Halktan çok büyük baskı gelmedikçe de bağımsızlığı gerçekten çok seviyorum."



