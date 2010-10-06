-FAKIBABA SAADET'TEN İSTİFA ETTİ ŞANLIURFA (A.A) - 06.10.2010 - Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve 3 ilçe belediye başkanı ile il ve ilçe teşkilat başkanları, Saadet Partisi'nden istifa etti. Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, Fakıbaba'nın yanı sıra Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile İl Başkanı Mehmet Kayacan, ilçe teşkilat başkanları ile aralarında il genel ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu grup, partilerinden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. İl başkanı Mehmet Kayacan, yaptığı konuşmada, Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilmesiyle birlikte Türkiye'de farklı bir siyaset anlayışının doğduğunu savundu. Bir iftar yemeğinde bütün basın camiasının önünde üzücü bir olayın yaşanmasının ardından partiyle aralarının açıldığını belirten Kayacan, ''Biz aile olarak, hep beraber yürüdük. Böylesi bir olayla karşılaşmak istemezdik ancak oldu. Sonraki görüşmelerimizde de uzlaşma sağlayamadığımız için tüm teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız ve diğer yöneticilerimizle partiden ayrılma kararı aldık. Umarız bundan sonra daha güzel bir süreç işler'' dedi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise partiyle son yaşanan olaya kadar yakın bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Yaklaşık 2 yıldır partiyle birlikte çok yakın bir çalışma içerisindeydik. Allah onlardan razı olsun. İnanıyorum ki yeni oluşum, ülkemize ve memleketimizde hayırlara vesile olacaktır. Bundan sonraki görevimiz, insanların daha mutlu olabilmesi için elimizden geldiğince mücadele etmektir. Şimdiye kadar emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten Saadet Partisi'nde hiçbir zaman ayrılan taraf olmadık. Partiden olmaktan memnunduk. Ancak kader, ne olacağı belli olmuyor. Bundan sonraki süreçte Numan Bey'le birlikte olacağız.''