Fakıbaba, Saadet Partisi'nde

AKP'den ayrılıp, Şanlıurfa'da bağımsız olarak katıldığı seçimlerde kazanarak belediye başkanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba Saadet Partisi'ne katldı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin muktedir iktidarının sahibi olmaktır" dedi.



Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki temasları çerçevesinde, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindekilerle gerçekleştirdiği Hilvan ziyaretinden sonra Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ı ziyaret etti.



Akçakale'nin ardından Şanlıurfa Belediye Başkanı Fakıbaba'nın partisine katılımı dolayısıyla kent merkezinde düzenlenen törende konuşan Numan Kurtulmuş, partisinin bu seçimlerde bir önceki seçimlerde aldığı 820 bin oyu, 2 milyon 61 bine çıkardığını belirterek şunları söyledi:



"Saadet Partisi oylarını yüzde 251 oranında artırmıştır. Ama bundan daha önemli bir şey oldu bu seçimlerde, daha önce Saadet Partisi diğerleri arasında görülürken, daha seçim kampanyası sırasında Türkiye'de fark edilen bir parti haline geldi. 'Fark Var' sloganı Türkiye'nin dört bir tarafında tuttu. Onun için bundan sonraki hedefimiz yüzde 5.2 olan oyumuzu 'Nasıl yüzde 10'a çıkarırız?' değil. Bundan sonraki hedefimiz, Türkiye'nin muktedir iktidarının sahibi olmaktır. Milleti iktidara getirmektir."



Konuşmasında, AK Parti hükümetinin dış politika ve ekonomi alanındaki icraatlarını da eleştiren Kurtulmuş, yerel seçimlerin Saadet Partisi için zor geçen son seçim olduğunu, bundan sonraki tüm seçimlerin daha kolay olacağını savunarak, "Bu iktidar partisinin de kolay geçen son seçimiydi. Bundan sonraki tüm seçimler iktidar partisi için zor seçimler olacaktır" dedi.



Bağımsız aday olarak seçilen Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın başarısına da değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bence asıl başarısı, belediye başkanı olarak seçilmiş olması değil, esas başarısı Urfa halkının neredeyse tamamının sevgisini kazanmış olmasıdır. Öncekinden daha başarılı olacağından şüphemiz yok. Bu dönemde ortaya koyacağı performans, Urfa'da bir örneğin de ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Urfa bir demokrasi dersi verdi, 'Ben ceketi koysam, seçtiririm' mantığı geride kaldı. Şimdi Urfa'da nasıl bir dünya şehri çıkartırım. Nasıl bu toprakların bin yıllık medeniyetinin özü olan yeni bir Urfa ortaya çıkartılır? İnanıyorum ki Fakıbaba ve Urfalılar bunu da ortaya koyacaktır."



Kurtulmuş, daha sonra Fakıbaba'ya Saadet Partisi rozeti taktı.



Şanlıurfa Belediye Başkanı Fakıbaba da konuşmasında, kendisine verilen desteğe teşekkür etti. Fakıbaba, "Bizim işimiz hizmet. İnşallah bundan sonra sadece bölgenin değil, Türkiye'nin gurur duyacağı bir Şanlıurfa'yı ortaya çıkaracağız" dedi.

