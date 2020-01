Fakıbaba: Öğretmen olmayı çok arzu ederdim (2)

BAKAN FAKIBABA: İTHAL ETİ BEN DE İSTEMİYORUM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kars’ta ziraat odası başkanları ve çiftçilerle bir araya geldi. Tarım sektörü değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Fakıbaba, görevlerinin, köyde yaşayanları kendi alın teri ile ürettikleri kazançları ile mutlu hale getirebilmek olduğunu bildirdi. Fakıbaba, \"Köyde yaşayan insan üretecek, sütçülük, tarım yapacak. Neticede girdiler, çıktılarından daha çok olacak. Üretici de diyecek ki Allah razı olsun, şehirden daha mutluyum. Biz nasıl köydeki insanları şehire göndermeyiz? Eskiden köyden şehre göç etmiş insanları, tekrar şehirden köye nasıl gönderebiliriz? Bütün amacımız bu. Bu bağlamda bütün çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz var, bunları gerçekleştireceğiz\" diye konuştu.

İthal et konusuna da değinen Bakan Fakıbaba şunları söyledi:

\"İthal eti hiç kimse, ben de başta olmak üzere istemiyorum ama Türk halkının et ihtiyacı, protein ihtiyacı, torunlarımın, çocuklarımın protein ihtiyacı var ve ben bunu şu anda karşılayamıyorsam; geçici bir süre ithalin hiçbir zaman kalıcı biz çözüm olmadığını bilen kardeşlerinizden biriyim. Geçici bir süreliğine, düveyi artırmak, yeni yavrular elde etmek ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlu etmek adına; biz bunu en kısa sürede, 3 sene gibi bir süre içerisinde ülke olarak geçeceğimize beraber el ele vererek geçeceğimize inanıyorum. İlerleyen süreçte üretimimiz artacağından fazlasını da ihraç edeceğimiz bir hale geleceğiz. Projelerimiz bellidir. Her zaman söylerim; ot olmaz ise et ve süt olmaz. Hatta biraz daha değiştiriyorum; ne kadar et, o kadar süt ve et . İnşallah bu projelerimiz devam ediyor, biz bunları yapabilecek güçteyiz. Benden önceki arkadaşlar da bunu başardı ve biz de bu bayrağı aldık daha ileriye götürerek başaracağız.\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin başlamasıyla Kars\'ın hem batı hem de doğu istikametinde kesintisiz yük taşınabilen bir merkez haline geldiğini vurguladı. Bakan Arslan şöyle konuştu:

\"Bu avantajı Kars\'ın lehine çevirebilmemiz için tarım ve hayvancılığı daha modern yapabilmemiz, girdi ve çıktılarımızı entegre tesislerimiz ile de başka pazarlara gönderebilmemiz lazım. Bu konuda Değerli Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, ekibi ile birlikte Kars\'ta Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili başından beri çok ciddi bir destek verdiler, proje başladı. Modern hayvancılık yapabilmemiz adına ilimize çok ciddi bir katma değer oluşturacak. Yarıaçık cezaevi içerisinde oluşturduğumuz modern kesimhane ve ona bağlı entegre tesislerin de inşaatı çok hızlı bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki yıl bunlar da ilimize katkı sağlayacak hale getirilmiş olacak.\"



FOTOĞRAFLI