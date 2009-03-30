Fakıbaba, ceketlerinin tozunu aldırıyor

AKP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Saadet'ten aday olacağı söylenen Eşref Fakıbaba seçime bağımsız aday olarak girdi. Oyların yüzde 46.90'ını aldı.



AKP'nin yeniden aday göstermediği Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba'nın Saadet Partisi'den aday olması bekleniyordu. Ancak, seçime bağımsız aday olarak girdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitinginde bir grup vatandaş Ahmet Eşref Fakıbaba’nın aday gösterilmemesine tepki olarak ceketlerini çıkararak protesto eylemi gerçekleştirmişti. Fakıbaba ise olayın kendisiyle bir ilgisi olmadığını, tamamen halkın tepkisini yansıttığını söylemişti.



AKP’den aday gösterilmeyince istifa edip önce SP’ye geçen, ardından ise bağımsız adaylık başvurusu yapan mevcut Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, aday adaylığı sürecinde kendisini istemedikleri ileri sürülen AKP’li 9 Şanlıurfa milletvekilinden 7’sinin, ‘Ceketimizi koysak Şanlıurfa’da yüzde 70 oy alır’ sözü ile adaylığının engellendiği iddia etmişti.



Ceket sözü vatandaşın ağrına gitti



Şanlıurfalıların Başbakan ve başkanlarını sevdiğini belirten Başkan Fakıbaba, milletvekillerinin ‘Ceketlerimiz bile başkan seçilir’ ifadesinin Şanlıurfa halkının çok ağırına gittiğini belirtti. AKP’den aday olduğunu ancak kabul edilmediğini hatırlatan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın açıklaması şöyleydi:



‘Ceketlerimiz bile yüzde 70 alır’



“Bazı milletvekilleri Başbakan’ımızı yanılttılar. Tabi bu söz Şanlıurfalılar tarafından ağır bir hakaret olarak algılandı. Dün Sayın Başbakanımızın mitinginin ardından da yapılan protesto ile milletvekillerine bir anlamda yanıt verildi. Başbakanımız bu protesto ile ilgili olarak bana ‘provokatör’ kelimesini kullandı. Ama benim bu olanlarla asla bir ilişkim yok, olamaz da. Ben kimseye gidip eylem yapın demem. Ben bürokrasi terbiyesi almış bir insanım. Ceketli protesto öncesi miting alanında da ismi anons edilen milletvekilleri de, binlerce insan tarafından yuhalandı. Binlerce insanı benim yönlendirmem söz konusu olabilir mi? Mitingi yapan AKP, Ahmet Eşref Fakıbaba değil ki. Sayın Başbakanımız dün milletvekilleri ve partisinin il yöneticileri tarafından yanıltıldığını kendi gözleriyle görmüş oldu.”



İlk işim Saadet Partisi’ne katılmak olacak'



Seçilmesi halinde yeniden AKP’ye geçeceği iddiasıyla Başbakan tarafından, “Bu trenden inen bir daha binemez” denilen Fakıbaba, bunun da doğru olmadığını belirterek, “Ben aday oldum ama beni aday göstermediler. Yani onlar beni istemedi ve ben istenmediğim bir yere asla geri dönmem. Ben AKP treninden indim ve halk trenine bindim. İnsanlar bizi seviyor ve inanılmaz şekilde destekliyor. İnşallah 30 Mart sabahı da seçileceğim ve ilk işim Saadet Partisi’ne katılmak olacak” açıklamasında bulundu.





