Fakıbaba: 80 milyonun protein oranını artırmamız lazım (4)

BİRİNCİ BUZAĞIYI BAKANA HEDİYE ETTİLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile birlikte Kahramanmaraş\'ta katıldığı tarım çalıştayının ardından Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu\'nun desteğiyle yapılan dondurma fabrikasını ziyaret etti. Burada vince asılmış 4 ton ağırlığında 3 metre uzunluğundaki Maraş Dondurması\'nı satırla kesen Fakıbaba ve Ünal, gazetecilere dondurma ikram etti.

Daha sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'na geçen Fakıbaba, buzağı yarışmasında birinci olan Salih Ceren\'e ödülünü verdi. Hayvanın sahipleri de buzağıyı Bakan Fakıbaba\'ya hediye etti. Hediyeyi kabul eden Fakıbaba, buzağının Malatya\'da boğa ıslah merkezine götürülmesi talimatını verdi. Fuarda stantları da gezen Fakıbaba\'ya çeşitli ikramlarda bulunulup hediyeler verildi. Fuardan ayrılırken bir kadının sorununu da dinleyen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılacak kamu külliyesinin temelini atıp, Onikişubat İlçe Belediyesi\'nce yaptırılan bisiklet ve yürüyüş yolunun açılışını yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

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