Faizsiz konut satışı yapan şirketler tartışılıyor; 1980'li yılların başlarındakine benzer bir banker krizi

Faizsiz-peşinatsız ev ve araba satış şirketleri tartışması sürüyor. Proje olmadan evlerin satıldığı iddia edilirken taksitlerin ne kadar süreceği de belirtilmiyor. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Bu saadet zinciri modelidir. Hassasiyetle izlenmezse 1980'li yılların başlarındakine benzer bir banker krizi mağduriyeti yaşamak kaçınılmazdır” dedi.

Konut hayali kuranlara faizsiz konut edindirme taahhüdünde bulunan şirketlerin birçoğu konut üretmediği gibi kampanyaya katılan vatandaşın sahip olacağı eve ilişkin de muğlak ifadeler kullanmayı tercih ediyor.

Faizsiz konut ve araç edindirme sistemi uzun yıllar sonra Meclis'te kabul edilen kanun ile yasal çerçeveye kavuştu. Ancak sistem sıkı denetlenmediği taktirde yeni krizler yaratma potansiyeli taşıyor. Bu model ile vatandaşı konut ve otomobil sahibi yapacağını iddia eden firmaların kampanyaları da sisteme duyulan kuşkuların artmasına neden oluyor. Son olarak Katılevim'in ayda 1.500 liralık taksit ile 10 ayda ev sahibi yapmayı taahhüt eden ilanları tartışmanın büyümesine neden oldu. Düşük fiyatları ile adeta TOKİ'ye rakip olan bu firmaların konutları nasıl teslim edeceği merak uyandırdı. İyi Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, faizsiz ev sistemi ile ayda 1.500 lira taksit ödeyerek 10 ayda vatandaşa konutları teslim edeceğini iddia eden firmanın ilanına tepki gösterdi.

Banker krizi

Tasarrufa dayalı finans modeli ile ev ve otomobil edindiren şirketlere karşı uyarılarda bulunan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da “Bu saadet zinciri modelidir. Zincir bir yerden koparsa sistemin tıkanması kaçınılmaz bir noktaya gelir ki asıl felaket o zaman olur” dedi.

Bu modelde şirketler kaynak sorunu yaşadığında yine vatandaşın mağdur olacağını belirten Budak, “Hassasiyetle izlenmezse 1980'li yılların başlarındakine benzer bir banker krizi mağduriyeti yaşamak kaçınılmazdır” diye konuştu.

Evler nerede?

İyi Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “10 ayda 15.000 lira ödeyip ev sahibi olmak ne güzel! Aşağıdaki ilanı verenler evlerin nerede olduğunu ve planlarını TBMM'deki ofisime iletiversinler” ifadelerini kullandı.