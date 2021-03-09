Faizsiz ev sistemi için yasa çıktı; şartlara uymayan şirketler tasfiye edilecek!

Faizsiz ev sistemindeki 35 şirketin büyük bölümü yeni yasa ile gelen 100 milyon liralık sermaye şartına uymuyor. Şartlara uyamayan tasfiye edilecek. CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, tasfiye edilmiş şirketlere para yatıran vatandaşların mağdur olacağını söyledi.

Yıllarca serbest biçimde para toplanan faizsiz ev sistemi ile ilgili yasa çıktı. Yasada 100 milyon lira sermaye şartı getirilirken, piyasadaki 35'e yakın şirketin önemli bölümü bu şarta uymuyor. Ödenmiş sermayesi 12 bin 500 TL olan şirket dahi yıllardır bu sistemde para topluyor.



Sözcü gazetesinin haberine göre; sistemin kayıt altına alınmasının çok önemli olduğu belirtilirken burada ciddi bir tehlikenin de ortaya çıktığı, yasayla sistemin devlet güvencesine girdiği gibi bir havanın yaratılmaya çalışıldığı belirtiliyor.

35 şirketin yasaya uyumu için bir ay süre var

Akif Hamzaçebi, iki AKP'li vekilin yasa çıkar çıkmaz faizsiz ev sektöründen bir şirkete ziyarete gitmesini eleştirdi. Hamzaçebi, "Bu ziyaret, sistem devlet güvencesi altına alınmış gibi bir imaj yaratır, çok yanlış. Asla böyle bir güvence getirilmiş değil, kimse yanılmasın" uyarısı yaptı.

Halen var olan 35 şirketin yasaya uyumu için 1 aylık bir süre var. Bu sürede tüm şirketlerin BDDK'ya yasa hükümlerine nasıl uyacaklarını ortaya koyan 6 aylık bir plan sunması gerekiyor.



CHP'li Hamzaçebi, yasaya uymayanların tasfiye edileceğini belirterek, "Asıl sıkıntı o zaman yaşanacak. Yasa, ‘Herkesin hakkı gözetilerek bu tasfiye yapılacaktır' diyor. Ama bu sistem daima sisteme yeni girenlerin, yeni yatırılan paraların olması ile ayakta kalabilen bir sistem. Yeni giriş yok ise sistem asla yürüyemez. Şartlara uyum sağlayamadığı için tasfiye edilecek şirketlere para yatıran bir kısım vatandaşların mağdur olması kaçınılmaz" dedi.

Sistemden erken ayrılmak isteyenlere giriş ücreti iade edilmiyor

Faizsiz ev sistemine katılanlardan ‘organizasyon ücreti' adı altında 20-30 bin liraları bulan bir giriş ücreti alınıyor. Sistemden erken ayrılmak zorunda kalanların en büyük şikayeti bu organizasyon ücretini geri alamamak.



Kendilerine şifahen verilen “Sizi mağdur etmeyiz” sözlerine inananlar çıkmak istediğinde “Sözleşmede var, geri alamazsınız” yanıtını alıyor. Şikayet siteleri bu mağdurların şikayetleri ile dolmuş durumda. Hamzaçebi yasada, organizasyon ücretinin geri ödenmesine dair bir düzenleme bulunmadığını vurguladı.