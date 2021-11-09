Faizler düşünce ev fiyatları yüzde 15 arttı

Faizlerin düşürülmesiyle ev sahipleri ve müteahhit gruplarının konut fiyatlarını yüzde 10-15 oranında artırmaya başladığını söyleyen Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, "Faiz indiriminin getirdiği avantajı ev sahibi ya da proje sahiplerinin aldığını" belirtirken Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp de "Artan ev fiyatları nedeniyle faiz indiriminin alıcı için bir anlamı kalmadığını" ifade etti.

Yüksek kiralardan kurtulmak için düşük faizli kredilerden yararlanıp konut sahibi olmak isteyenler bankalara yöneldi. Faiz indirimi ile artan konut fiyatlarını sektörden isimler değerlendirdi.

Dünya Gazetesi'nden Leyla İlhan'ın haberine göre, satılık konutların fiyatları bir hafta içinde yüzde 10-20 arasında arttı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, konu ile ilgili “20-25 yıllık binalarda hala cazip fiyatta evler var. 0-5 yaş arası evlerin fiyatları ise yüksek. 7-8 bin lira kira vermek istemeyenler 10 bin lira krediyi göze alıp ev almaya başladı. Faiz indirimiyle 700 bin TL’lik ev, 10 yıllık vadede vatandaşa 50 bin TL kredi kazancı sağlıyor. Ancak gayrimenkul sahibi evin fiyatını 100 bin lira artırınca, 50 bin TL avantaj ortadan kalktığı gibi 50 bin TL fazladan ödemek durumunda kalınıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Faizdeki avantajı ev sahipleri alıyor“

Faizdeki düşüşün piyasaya moral ve motivasyon anlamında olumlu katkı sağladığını anlatan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan şunları söyledi:

“Faiz indirimi ev sahibi olmak isteyenleri satış ofislerine ve emlak ofislerine çekmeye başladı. 10 yıl vadeli 500 bin TL kredi kullanan birisi, bu indirimle 20 bin TL kazanmış oluyor. Yani ödemelerine ayda ortalama 700-800 TL’lik bir etki sağlayacak. Faizlerin düşürülmesiyle ev sahipleri ve müteahhit grupları fiyatlarını yüzde 10-15 oranında artırmaya başladı. Bu artışa rağmen dövizde altında kazanan da bu fırsatı değerlendiriyor. Ayrıca yüksek kiradan kaçmak isteyenler de alıma geçiyor. Dolayısıyla bu sefer de faiz indiriminin getirdiği avantajı ev sahibi ya da proje sahipleri alıyor.”

“İndirimin alıcı için anlamı kalmadı”

Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşürdüğü anda ev fiyatlarının artışa geçtiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Yüzde 10 ile 20 oranında artan ev fiyatları nedeniyle faiz indiriminin alıcı için bir anlamı kalmadı. Dövize bağlı inşaat maliyetleri devamlı yükseldiği için ev fiyatları önümüzdeki süreçte yüzde 30-40 oranında artacak.”