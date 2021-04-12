Faizdeki artışa rağmen ihtiyaç kredisi kullanımında rekor artış

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bankacılık sektörü tüketici kredileri türlerinin gelişimine bakıldığında ise faizlerdeki artışa rağmen konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerine talep sürdü.

2002'den bu yana en yüksek seviyede

26 Mart'ta 276.8 milyar lira olan konut kredileri toplam bakiyesi 277 milyar liraya, 13.3 milyar lira olan taşıt kredileri 13.6 milyar liraya, 399.9 milyar lira olan ihtiyaç kredileri de 401.2 milyar liraya çıktı.

İhtiyaç kredileri, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Takibe düşen alacaklar artıyor

Raporda, bankacılık sektörü tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları takibe giren alacak oranları de yer aldı. Verilen tabloya göre, 2 Nisan itibarıyla toplam kredilerde oran yüzde 3.8, tüketici kredilerinde yüzde 1.7, bireysel kredi kartlarında da yüzde 3.2.

Borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı ocak ayı itibarıyla tüketici kredilerinde 41 bin 838, bireysel kredi kartlarında 40 bin 663, tüketici ve/veya bireysel kredi kartlarında ise 73 bin 380 oldu. Yasal takibe düşmüş ve halen yasal takipte devam eden borçlu sayısı ise ocak itibarıyla tüketici kredilerinde 2.3 milyon kişi. Bireysel kredi kartlarında 2.4 milyon kişi. Tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartında ise 3.4 milyon kişi.