-Faiz oranı değişmedi ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 5, borç vermede yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Erdem Başçı başkanlığında toplandı. Bankadan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Kurul'un politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Banka böylece, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 5,75'te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 5'te, borç verme faiz oranını yüzde 9'da ve açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını da yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda 16.00-17.00 saatleri arası gecelik vadede yüzde 0 olarak uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ve yüzde 12 olarak uygulanan borç verme faiz oranı da değiştirilmedi. Açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin yılın ikinci yarısında iktisadi faaliyetin büyüme hızında kayda değer bir düşüş olacağına işaret ettiği, dış talep zayıf seyrini korurken yurt içi nihai talepteki yavaşlama eğiliminin sürdüğü belirtildi. Gerek kredilerde ve yurt içi talepte gözlenen yavaşlama gerekse döviz kuru hareketlerinin iç ve dış talebin dengelenmesine katkıda bulunduğu, bu çerçevede Kurul'un, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesinde belirgin bir iyileşme olacağını tahmin ettiği vurgulandı. Kurul'un, döviz kuru hareketleri nedeniyle kısa vadede temel (çekirdek) enflasyon göstergelerindeki yükselişin sürebileceğini hatırlattığı, bununla birlikte iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya bağlı olarak döviz kurundan kaynaklanan fiyat hareketlerinin ikincil etkilerinin sınırlı kalması ve enflasyondaki yükselişin geçici olmasını beklediği bildirildi. Bu doğrultuda Kurul'un, 2012 yıl sonu için enflasyon görünümünün yüzde 5 hedefi ile uyumlu olduğu değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler dikkate alındığında, gelişmelerin yakından izlenmesinin ve gerekli politika tedbirlerinin gecikmeksizin alınmasının öneminin arttığı ifade edilerek, Kurul'un bu çerçevede önümüzdeki dönemde küresel ekonomideki sorunların daha da derinleşmesi ve yurt içi iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın belirginleşmesi halinde bütün politika araçlarının genişletici yönde kullanılmasının söz konusu olabileceğini tekrar vurguladığı kaydedildi. Açıklamada, ayrıca açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulandı. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 5 iş günü içinde yayımlanacak.