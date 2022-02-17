Faiz: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit tuttu.

Eylül-Aralık arası indirimler gelmişti

Merkez Bankası, Eylül ayından başlayarak Aralık'a kadar 500 baz puan indirimi ile politika faizini yüzde 19'dan 14'e çekmiş ve Ocak ayında faizi sabit tutmuştu.

Bloomberg'in 22 ekonomistle yaptığı ankete göre TCMB'nin bugün de faizi yüzde 14 seviyesinde tutması bekleniyordu.

Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette de medyan beklenti politika faizinin değişmeyeceği yönündeydi.

Ankette yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde çıktı. En düşük tahmin veren kurumun TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9'a indirmesini beklediği ve en yüksek tahmini yapan kurumun ise faizi yüzde 22 seviyesinde öngördüğü aktarıldı.

Faiz indirimlerinin ardından döviz kurlarına hızlı bir yükseliş görülmüş; hükümet, 20 Aralık'ta kur korumalı TL mevduat hesapları uygulamasını getirerek döviz kurlarındaki yükselişi frenlemeyi hedeflemişti.

Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 17 Mart'ta açıklayacak.