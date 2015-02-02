Faiz inerse dolar 2,70'i gorür mü?

Vatan gazetesi ekonomi yazarı Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın “Ocak ayı enflasyonu yüzde 1’den fazla düşerse faizleri olağanüstü bir toplantı ile indiririz” şeklindeki açıklamasını eleştirerek, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından oluşabilecek senaryoları yazdı.

Enflasyonun 1 puanın altında düşme ihtimalinin zayıf olduğunu belirten Ağaoğlu, “Ancak Merkez piyasalara güven verecek adımlar atmazsa dolar/TL’nin 2.70’lere dahi gidebileceği konuşulmaya başlayacak, işler daha da sarpa saracak demektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ali Ağaoğlu’nun “Başçı kendi kazdığı kuyuya düşecek mi?” başlığıyla Vatan gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Bu hafta yurt dışında ne olduğu bir yana, içeride açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisi belirleyici olacak. Hiçbir aylık enflasyon verisi bu kadar merakla beklenmemişti. Geçen hafta Merkez Başkanı Erdem Başçı’nın Enflasyon Raporu’nu açıkladığı toplantı sonrasında söylediği bir söz 3 Şubat’ta açıklanacak Enflasyon verisini “çok önemli” hale getirdi.

Başçı; Ocak ayı enflasyon rakamı (TÜFE kastediliyor) yüzde 1’den daha fazla düşerse; 4 Şubat’ta Para Politikası Kurulu’nu “olağanüstü” toplayıp, faiz indirimine gidebileceklerini söyledi. Bu söylemden bir hafta önce politika faizini 50 baz puan indirip, diğer tüm parametreleri sabit tutan PPK, politikacılardan gelen baskılara dayanamamış olsa gerek ki böylesi bir açıklama yapma gereği duyuldu.

2012’de de taahhüt verdi

Borç verme faizini değiştirmeksizin; politika faizinde 50 baz puanlık indirim yapan PPK politik cepheden gelen baskılara rağmen elinden gelen en “basiretli duruşu” sergilemiş, önce enflasyon kalıcı olarak düşsün, sonra sıra faiz indirimlerine de gelir diyerek “makul” bir tutum sergilemişti. Ancak bu tutum bazılarına o kadar da “makul” görünmedi ki salvolar şiddetlendi.

Salvolara direnmekte zorlanan Başkan da tıpkı 2012 yılı sonu için 1.92 kur hedefi verdiği gibi bu sefer de ‘Enflasyon yüzde 1’den fazla düşerse faizleri olağanüstü bir toplantı ile indiririz’ diyerek yine kendini bir taahhüt altına soktu.

Merkez Bankaları; bir Fed değilseniz (ki onlar bile yapmamaya özen gösteriyor); “nokta tahmin” vermemeli. Zira şartların nasıl gerçekleşeceği hızlı hareket eden günümüz dünyasında bilinmiyor. Cuma günü yüzde 6.7 yükselen Brent petrol fiyatı en basit örnek. Düşen petrol “dağlarına” ya kar yağarsa?

Ya TÜFE 0.99 olursa

3 Şubat’ta açıklanacak enflasyon rakamında “baz etkisinden” dolayı düşüş bekleniyor. Bu düşüş yüzde 0.50-0.75 olursa anlaşılıyor ki olağanüstü toplantı yapılmayacak. Yine de merak ettiğim iki konu var:

- 3 Şubat’ta açıklanacak enflasyondaki düşüş, yüzde 0.99 olursa ne olacak? Olağanüstü toplantı yapılacak mı, yapılmayacak mı?

- Sabah saat 10:00’da açıklanacak enflasyon rakamındaki düşüş yüzde1’in üzerinde gelirse, PPK neden 4 Şubat’ı bekliyor? Madem faiz indirmekte bu denli acele ediliyor, olağanüstü toplantı neden 3 Şubat öğleden sonra yapılmıyor?

Dolar/TL’de iki farklı senaryo

Öncelikle belirtmek isterim ki; artan kurlar ve petrol fiyatları nedeniyle PPK’nın olağanüstü toplanması bence zor, toplan(a)mayacak. Korkarım Başkan Başçı; enflasyonun yüzde 1 ve daha fazla düşmemesi için dua ediyordur. Eğer enflasyon yüzde 1’den daha az düşerse (Bu arada benim “Ispanak-Ceviz Endeksim” bunu söylüyor): Merkez Bankası 24 Şubat’taki “olağan” toplantısına kadar bekleyecektir. Bu durumda döviz kurlarında bir gevşeme yaşanacaktır. Dolar/TL kurlarının 2.3810 ve hatta 2.3600 seviyelerine kadar gevşediğini görebiliriz.

Eğer enflasyon yüzde 1’den fazla düşerse: Bu saatten sonra “Olağanüstü toplantı” yapılacak. Ancak MB’nın 75 baz puandan fazla bir indirime gitmesinin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Diyebilirsiniz ki 75 baz puanlık bir indirim için “olağanüstü” toplanılır mı? Toplanılmışsa en azından 100 baz puan ve hatta enflasyondaki düşüş ne kadarsa, MB de o kadar indirmeli diyebilirsiniz. Ancak böylesi bir indirim kurlarda yeni yükselişleri de beraberinde getirecektir. Yıl başında “seçimden iki ay önce veya iki ay sonra dolar/TL kurlarında 2.4650 görülecek” tahminim bu hafta gerçekleşecek demektir.

2.4650’nin üzerine geçilirse ve Merkez piyasalara güven verecek adımlar atmazsa dolar/TL’nin 2.70’lere dahi gidebileceği konuşulmaya başlayacak, işler daha da sarpa saracak demektir.

Ruble de işin tuzu biberi

Geçtiğimiz Cuma günü Rusya MB politika faizini yüzde 17’den yüzde 15’e indirdiğini açıkladı. Açıklama sonrasında Ruble dolar karşısında 71.98’e kadar çıktı. Rubledeki bu beklenmedik yükseliş, dolar/TL’yi de etkiledi. Dolar/TL kurlarında Cuma günü “tarihi zirve” görmemizin gerisinde rubledeki yükselişin de payı vardı. Eğer bu hafta Ruble bir parça da olsa toparlanacak olur ise en azından sadece Merkez Bankası’na bakacağız. Yoksa bizim “olağanüstü” PPK toplantısının yanı sıra rubleyi de gözden kaçırmamak gerekiyor.