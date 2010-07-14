Faithless coşturmaya geliyor

T24- Faithless 17 Temmuz gecesi Maçka Küçükçiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor.

İngiltere’nin en önemli dans müzik gruplarından Faithless, uzun bir aradan sonra İngiltere listelerine direkt olarak 1 numaradan giriş yapan yeni albümü “The Dance”in tanıtım turnesi kapsamında, Pozitif organizasyonuyla İstanbul’a geliyor.

17 Temmuz gecesi Maçka Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek Faithless konserinden önce Türkiye’nin dans müziğinin önde gelen isimlerinden Bedük eğlenceli sahne şovuyla gecenin açılışını yapacak.

Yeni Albüm 'The Dance'











İngiltere’de 17 Mayıs’ta piyasaya çıkan, Türkiye’de ise önümüzdeki günlerde müzik marketlerde yerini alacak 'The Dance', ilk plağını bundan tam 15 sene önce çıkaran İngiliz grubun, uzun bir aradan sonra dans pistleriine geri dönüşünü temsil ediyor.



Grubun kendi plak şirketi Nate’s Tunes’den çıkan albüm, muhteşem hit makinası üçlü; Maxi Jazz, Sister Bliss ve Rollo’nun şimdiye kadar yaptıkları en sağlam çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor.



1995’de “Salva Mea” parçasıyla ilk çıkışını yapan grup, solist Maxi Jazz’in özellikle rap stilinde söylediği etkileyici vokalleriyle elektronik müziğin en önemli dönemine Faithless ismini kazımıştı. Şarkı sözlerinde sosyo-kültürel olaylara ve ruhani deneyimlere bolca yer veren Maxi Jazz, kendi karanlık ruhunu kattığı parçalarında dinleyenlere çok farklı deneyimler yaşatarak, birçok güçlü performansa imza attı. 1996-2004 yılları arasında hepsi büyük liste başarısına sahip 5 albüm çıkaran Faithless, kendi stüdyo çalışmalarının yanı sıra Paul Oakenfold ve Robbie Williams gibi ünlü sanatçılarla da işbirlikleri yapmaya devam etti.

