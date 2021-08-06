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Spor

Faith Kipyegon, 1500 metre finalinde 33 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı

06 Ağustos 2021 16:22

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 1500 metre yarışında Kenyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Kipyegon, Seul 1988'den beri kırılamayan olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan kadınlar 1500 metre yarışını 3.53.11'lik derecesiyle ilk sırada geçen Kenyalı Faith Kipyegon, altın madalya kazandı. 27 yaşındaki atlet, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da kürsünün zirvesine çıktı.

3.54.50'lik derecesiyle ikinci olan Büyük Britanyalı Laura Muir gümüş, 3.55.86 koşan Hollandalı Sifan Hassan bronz madalya aldı.

5000 metrede altın madalya alan Hassan, Tokyo 2020'deki madalya sayısını 2'ye çıkardı. 28 yaşındaki atletin toplamdaki olimpiyat madalya sayısı da 2 altın, 1 bronz oldu.

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