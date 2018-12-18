Fair Play fotoğrafları yarışacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu ve Bornova Belediyesi işbirliğiyle Fair Play olgusunu yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ilk kez 1\'inci Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması düzenlenecek. Yarışmayla ilgili Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi\'nde gerçekleşen basın toplantısına TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Avni Erboy ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila\'nın yanı sıra Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da katıldı. Katılımcıların eserlerini en fazla 3 fotoğraf olmak üzere 30 Haziran\'a kadar info@olimpiyat.org.tr mail adresine iletebilecekleri yarışmada birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise 1000 TL ödül verilecek. Beş eser ise 400\'er TL\'lik mansiyon ödülü alacak. Yarışmaya tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek.

TMOK\'taki görevinin yanı sıra aynı zamanda Dünya Fair Play Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Fair Play Komitesi 2\'nci Başkanı olan Erdoğan Arıpınar, \"Yaptığımız işbirliği öncesi Bornova Belediyesi\'ni inceledik ve Fair Play konusunda en doğru yer olduğuna karar verdik. Bu yarışma dünyada ilk kez yapılıyor. Foto muhabiri arkadaşların Fair Play\'e yönelmesini ve eserlerin Bornova Belediyesi tarafından her yerde sergilenmesini istedik. Eskiden ödül kazanmamış kıymetli eserlerin de gün yüzüne çıkmasını istedik. Yarışmayı Dünya Spor Yazarları Derneği\'de (AIPS) web sitesinde yayınladı. Jüri dereceye girenleri ekim ayında açıklayacak\" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise bu yarışmayla adaletli olmanın iyi örneklerinin çoğalmasını ümit ettiklerini belirterek, \"Dünyanın her yerine sesimizi duyurmak istiyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI