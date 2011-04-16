Faili meçhul yakınları CHP listesine giremedi





Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Adaylık listeleri tartışmalarının bitmediği CHP'de, yakınlarını siyasi cinayete kurban veren isimlere ilgi gösterilmedi. Ümit Kaftancıoğlu'nun gelini Canan Kaftancıoğlu, Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler listeye giremedi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nevşehir eski il başkanı ve 70’li dönemin milletvekili Mehmet Zeki Çetin'in oğlu Bülent Çetin'in seçilmesi zor olarak değerlendiriliyor.

Adalet Meclis’te yankı bulacaktı

Toplumsal Bellek Platformu Sözcüsü Abit Dursun, platformun partiler üstü konumundan dolayı adaylarla ilgili destek açıklaması yapmadıklarına dikkat çekti. "Bu seçim döneminde içimizden kimi arkadaşlarımız Milletvekili aday aday oldu. Partiler üstü duruşumuz nedeniyle arkadaşlarımıza TBP olarak destek açıklamasında bulunmadık. Ama yüreğimiz onlarlaydı. Çünkü onlar seçildiğinde adalet arayışımız TBMM'de yankı bulacaktı" diyen Dursun, arkadaşlarının CHP listesinde yer bulamadıklarına dikkat çekti.

'Sözde değil özde destekçimize operasyon’

TBMM'de 'faili meçhul cinayetler'le ilgili Araştırma Komisyonu kurulması için kendilerine en çok destek veren Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’e yapılan gece yarısı operasyonunun platform açısından anlamını hatırlatan Dursun, 'Bizi 'sözde' değil, 'özde' destekleyen Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Parti Meclisi'nin seçtiği yerden, bir 'gece yarısı operasyonu ile ' seçilmesi güç'' bir sıraya atıldı. Bu noktada ben kişisel olarak çok üzgünüm. CHP'nin bu tutumu, toplum nezdinde izahı oldukça güç bir görüntü kirliliği yarattı".

Yoksa oyun muydu?

Aydınlık ve mutlu bir Türkiye yaratmanın yolunun 'geçmişin karanlığını' aydınlatmaktan geçtiğine dikkat çeken Dursun, "Yine kişisel olarak belirtmek isterim ki, CHP'nin bu liste yaklaşımını görünce, acaba diyorum kendi kendime ''Meclis'teki tutum bir oyun muydu".



