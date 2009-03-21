Faili Meçhul Kıyak Hareketi (FMK) kulaktan kulağa hızla yayılan yeni sokak hareketinin adı bu. Fikir babası Tunç Kılınç, çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapmış bir isim.



Birine onun haberi olmadan kıyak yapıp yanında bir de Faili Meçhul Kıyak kartı bırakıyorsanız. siz de bu örgütün üyesisiniz. Şu anda google’da 30 bin FMK sayfası olan hareket salgın hale geliyor.



‘Sen de birine bir kıyak yap, bıraktığın tek iz bu kart olsun’ yazıyor, kartvizitlerinde. Kartın üstünde hınzırca sırıtan o surat bloglarda facebook ve ekşi sözlükte çok konuşulan ve kulaktan kulağa yayılan Faili Meçhul Kıyak Hareketi’nin (FMK) kahramanı. Bu hareketle sizde her an tanışabilirsiniz. Ruhunuz bile duymadan kafede masanıza bırakılan çikolata ya da sipariş etmediğiniz halde getirilen Türk kahvesi, cebinize atılan loto kuponu bir Faili Meçhul Kıyak olabilir.



Hayatınızda nefesinizi kesecek anlar...



FMK’nın fikir babası yıllarca çok uluslu şirketler üst düzey yöneticlik yaptıktan sonra gençlere yaratıcılık, iletişim ve pazarlama koçluğu yapan Tunç Kılınç, kendisi aynı zamanda Fikir Atölyesi’nin kurucusu. Faili Meçhul Kıyak Hareketi’ni bir ay önce, hayatında nefesini kesecek anları düşünürken geliştirmiş. “İnsan hatırlayacağı şeyler yapmalı. Mesela köprüde arkadaki arabanın parasını verip uzaklaşmak gibi, diye düşünürken, aklıma bu fikir geldi. Bugün ne yaptığım değil, ne kadar insanı eğlendirdiğim önemli” diye anlatıyor.



Gençler arasında dalga dalga yayılıyor



Kart örnekleri, sitede yayınlanınca bir anda büyük ilgi görmüş. FMK özellikle gençler arasında dalga dalga yayılmış. “İşin heyecanı ne olacağım, etkilenecek mi, diye düşünmek” diyor. Kılınç, “İzlerken insan iyi ki varım, iyi ki böyle bir hareket yaptım” diyor. Aşık olmak gibi En güzeli, kartı alan kişinin bir FMK adayı olması”



Hareketle ilgili sıcağı sıcağına bilgi edinmek istiyorsanız. http://www.fikiratolyesi.com/ adresine ulaşmanız yeterli.

