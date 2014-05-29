Faili meçhul faillerine bürokratik koruma

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Hakikat Adalet Hafıza Merkezi yöneticilerinden Özgür Sevgi Göral, Adalet Bakanı'yken Sadullah Ergin'le yaptıkları görüşmeyi anlattı

29 Mayıs 2014 14:10

Hazal Özvarış

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi yöneticilerinden Özgür Sevgi Göral, zorla kaybetmelere ilişkin çalışmaları hakkında ziyaret ettikleri dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le görüşmelerini anlattı. Göral’a göre, Ergin, bürokrasinin faillerinin yargılanmalarına çok büyük bir direnç gösterdiklerini söyledi.

“Konuşulmayan Gerçek: Zorla Kaybetmeler” ve “Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu” çalışmalarını geçen sene kamuoyuna sunan Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, dün Cezayir Lokantası’nda son çalışmaları sundu.

1990’ların ilk yarısında Güneydoğu’da yaşananlara kadınlar açısından bakan ve eşi zorla kaybedilen kadınların yıllar içinde neler yaşadıklarına dair yapılan araştırmanın detaylarını Hafıza Merkezi kurucularından Program Yöneticisi Özgür Sevgi Göral ve Özlem Kaya açıkladı. Hatice Bozkurt ve Kaya imzası taşıyan rapor eşliğinde sadece kadınlardan oluşan katılımcıların yer aldğı toplantıda çalışmanın amacı, yöntemi ve ortaya çıkardıkları aktarıldı.

Toplantının soru-cevap bölümünde Özgür Sevgi Göral, Hafıza Merkezi’nin daha önceki çalışmaları gibi bu çalışmayı da hükümet dahil olmak üzere pek çok mecraya ulaştırmaya çalışacaklarını söyledi. Göral, bir soru üzerine daha önceki çalışmalarını sunmak için Adalet Bakanı görevini yürütürken Sadullah Ergin’e yaptıkları ziyareti anlattı.

Zorla kaybetmelerin çoğunlukla 1994’te gerçekleşmesi ve hukuki prosedürde bir değişiklik yapılmazsa 2014’te davaların zamanaşımına uğrayacağını söyleyen Göral, aktardığı vakalara karşı Ergin’in Türkiye’de başka alanlarda gerçekleşen adaletsizliklere dair örnekler verdiğini belirtti.

 

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