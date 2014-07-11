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Faili meçhul davasının 2. duruşması başladı

Duruşmaya, davanın 1 numaralı sanığı Mehmet Ağar katılmazken, eski MİT’çi Korkut Eken ve diğer sanıklar hazır bulundu

11 Temmuz 2014 13:58

1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili, aralarında dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile özel harekat polisleri hakkında açılan 'Faili Meçhuller Davası' Ankara Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 

Duruşmaya, davanın 1 numaralı sanığı Mehmet Ağar katılmazken, eski MİT’çi Korkut Eken ve diğer sanıklar hazır bulundu. 

HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, Pervin Buldan, Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, davayı izlemek üzere adliyeye geldi. 

 

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