"Faili meçhul cinayetleri aydınlatabilir; aileler kan örneği vermek için savcılıklara başvursun"

Mardin Dargeçit’te bir mağarada 40 insana ait olduğu tahmin edilen kemikler savcılık tarafından alındı.

Kemiklerin inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, soruşturmaya “gizlilik” kararı konulduğu öğrenildi.

Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Akyol (Derêca) Mahallesi’ne bağlı Libka Kanîya mezrasındaki bir mağarada gördüğü kemiklere ilişkin İrfan Yakut’un savcılığa yaptığı başvurunun ardından olay yerinde inceleme yapıldı.

Bölgeye girişler jandarma kontrolüne alınırken, kimsenin geçişine izin verilmedi. Olay yerine gelen İHD Mardin Şube avukatlarının da bölgeye girişine izin verilmedi. Savcılık sadece İrfan Yakut’un inceleme sırasında bölgeye girişine izin verdi.

Mağarada yapılan incelemenin ardından torbalara konulan kemikler Dargeçit Adliyesi’ne götürüldü. Kemiklerin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderileceği öğrenildi. Öte yandan bölgede bulunan kemiklerin arasında 40 insana ait kafatası olduğu tahmin ediliyor.

Yakut: Babama ait kemikler de olabilir

İncelemeyi takip eden Yakut, babası Yahya Yakut’un 1993 yılında kaybedildiğini dile getirdi. Daha önce de bölgede gezdiklerini ancak kemikleri görmediklerini anlatan Yakut, 28 Mayıs günü bölgede yine gezerken mağaranın önünde kemikleri fark ettiğini belirtti.

Mağaradaki kemikler arasında babasına ait kemikler olabileceğini düşünerek hareket ettiğini söyleyen Yakut, “Savcılığa başvurdum. Şimdi kemikleri aldılar, DNA için gönderecekler. İnceleme sırasında 40 kafatası bulundu. Kazarak çıkardılar. Umut ediyoruz ki bizim olmasa da başkalarının kemikleri olması. Her ne olursa olsun böyle bir şeyin gün yüzüne çıkması herkes için iyi olacak” diye konuştu.

‘90’lı yıllarda kaybedilenlere ait olabilir’

Alana girmesi engellenen İHD Mardin Şube Başkanı Fevzi Adsız ise, kemiklerin 90’lı yıllarda faili meçhul cinayete kurban giden ve kaybedilenlere ait olduğu düşüncesinde olduklarını ifade etti. Toplanan kemiklerin Adıyaman’da devam eden Dargeçit JİTEM davası kapsamında kaybedilen kişilere ait kemikler olabileceğini söyleyen Adsız, “Daha önce 7 kişinin cenazesine ulaşılmıştı, 3 kişinin cenazesine ulaşılamamıştı. Kaybedilenlere ait olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Adsız, DNA işlemleri sonucunda eşleşme olması durumunda dosyaların birleştirilmesini isteyeceklerini söyledi.

Dargeçit JİTEM dosyalarının avukatlarından Erdal Kuzu ise kemiklerin İstanbul ATK’ye gönderilmesinin ardından hangi döneme ait oldukları, cinsiyetleri ve öldürülme biçimlerinin tespit edileceğini ifade etti. Kuzu "90’lı yıllarda yakınlarını kaybeden insanların tamamının kan örneği vermek için Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına başvurması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı