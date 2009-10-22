'Faili meçhul' çevik kuvvet klibi

Toplumsal gösterilere sert müdahalesi ile bilinen Ankara çevik kuvvet polisine övgüler düzen ‘Çevik Kuvvet Destanı’ adlı klip, polis terörü, şiddet, kan, küfür, hukukdışılık gibi hertürlü olumsuzluğa methiyeler düzüyor. İnternette dolaşan klip Yurdakul'un 'Vur' şiiriyle başlıyor. Klipte polisler eylemcileri coplarla yere sererken 'Ankara çevik kan kusacak' sözlerinin de yer aldığı rap bir şarkı çalınıyor.







Kimin tarafından hazırlandığı ‘bilinmeyen’, Ankara polisi tarafından da ‘resmen sahiplenilmeyen klip, internetteki görüntü paylaşım sitesi Dailymotion.com’a yüklenmiş ve facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde dolaşıyor. Klipte polisin eylemcilere sert müdahalelede bulunduğu görünütüler Mehter müziği ve ‘rap’ tarzında bestelenmiş bir şarkı eşliğinde sunuluyor.





Yurdakul’un şiiriyle başlıyor

Eylemlerde polisin göstericileri coplayıp derdest ettiği anların görüntüleriyle süslenmiş ‘Çevik Kuvvet Destanı’ isimli klip, şair Mehmet Emin Yurdakul’un “Ey Türk vur, vatanın bakirlerine/Günahkâr gömleği biçenleri vur/ Kemikten taslarla şarap yerine/Şehitler kanını içenleri vur/Vur güzel âşıklar cenazesinden/Kırmızı meşaleler yakanları vur/ Şehvetin raksına yetim sesinden/Besteler şarkılar yapanları vur” dizelerini içeren ‘Vur’ şiiriyle başlıyor. Şiirin okunduğu bölümde fon müziği olarak Mehter Marşı kullanılmış.

Ardından, her karesinde çevik kuvvet po-lislerinin eylemcileri coplarla yere serdiği görüntüler eşliğinde rap ritimli şarkı başlıyor. Şarkının anlaşılabilen sözleri şöyle:

“Hemen araçlara, Ankara bizi bekler, sağdan soldan saldırır herifler. Ama sonları gelecek, Ankara yanacak, çok kan akacak, son gülen iyi gülecek. O da Ankara çevik olacak. Çıkarma yapmak bizden kancık gibi kaçmak sizden, başka ne gelir ki elinizden. Bez parçalarını elinizden, gaflet perdesini yüzünüzden çevik kazıyacak kazıyacak yüzünüzden. Abi diyeceksin, el öpeceksin. Büyüklüğümüzü kabul edeceksin, ya biat edeceksin şerefsiz, ya yerin dibine gömüleceksin. Döviz asarsın, ‘faşist polis’ der slogan atarsın, görünce kaçarsın, ama sıkışınca 155’i hemen ararsın. Sessiz olsun herkes. Sessizlik ve ardından müdahele emri duyulacak. 6210 merkez, sakin olsun herkes, bizden korksun herkes... Zaman duracak, coplar vuracak, coplar gazlar konuşacak, Ankara çevik kan kusacak. 6210 merkez, sakin olsun herkes. Meydanlar bizim olacak, Bölücüler duracak. 6 Kasım ya da 1 Mayıs, sizin değil bizim bayramımız. Dil Tarih ya da Siyasal, sizin değil bizim mekânımız. Devlete baş kaldırmakta mı gördün çareyi çeyrek akıllı. Devrim dedin eylem dedin, sokakta bulur dedin. Tamam biz de itiraz etmedik. Ama seni sokakta göremedik. Sakarya, Yüksel ya da Meclis farketmez gel eyleme gideriz. 100, 200 ya da 300 kişi fark etmez hemen biter işi. Halkevi, TKP, ÖDP, fark etmez hepsi de kahpe. 1 Mayıs’ı unutmadık unutmayacağız. Sıradan hepinize kan kusturacağız. 6210 merkez, sessiz olsun herkes. Sessizlik ve ardından müdahale emri duyulacak. 6210 merkez, sakin olsun herkes. Meydanlar bizim olacak...”





Emniyet sahip çıkmıyor

Klibin kim tarafından hazırlandığı belli değil. Ankara Emniyeti klibe resmen sahip çıkmıyor. Ancak, klibin kaldırılması konusunda da herhangi bir girişim yok. Klipten çevik kuvvet polisleri arasında özellikle de eylemler sırasında bir efsane gibi söz ediliyor. Öyle ki bazı eylemciler klipten çevik kuvvet polislerinin bu konuşmaları sayesinde haberdar olduğunu söylüyor.