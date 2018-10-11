Fail 5 ayda tahliye edildi; kazada oğulları ölen aileden tanık çağrısı

İstanbul Zeytinburnu’nda 22 yaşındaki Selimhan Şimşek yedi ay önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti, kazayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı. Beş ay boyunca tutuklu bulunan Sedat Yiğiter’in tahliye edilmesi üzerine kazada oğlunu kaybeden baba Ramazan Şimşek, “Şu anda tanık arıyoruz. Tanık varsa gelsin. Sanık, 5 ay içerdeydi sonra tahliye oldu. Sevindiler, sevinsinler... Adalet muhakkak tecelli edecektir” yorumunda bulundu.

Hürriyet'ten Serpil Kıreser'ın haberine göre, olay anına dair herhangi bir görüntü kaydının bulunamadığını belirten Şimşek, “Türkiye’nin en akıcı trafiğin olduğu yerde EDS - KGS kamerasının olmasına rağmen hiçbir tanık yok. Kazayı bilip ve gören tanık arıyoruz” diyerek kazaya şahit olma ihtimali bulunan herkese çağrı yaptı.

Anne Havva Nur Şimşek tahliye kararına ilişkin olarak, "Vicdanlara sesleniyoruz. Yarış yapan trafik magandası, şehir teröristlerine fırsat vermeyelim. Sizin de canınız yanmasın. Mutlaka kazayı gören, bilen duyan vardır. Onlarca araba geçiyor. Gören varsa lütfen gelsin" diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, delilleri karartma ihtimalinin bulunmayışı, tutuklamanın tedbir oluşu ve tutuklamadan beklenen amacın hasıl oluşunu nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanık Sedat Yiğiter'in tahliyesine karar vermişti.