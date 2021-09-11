Gazeteci-yazar Mehmet Y. Yılmaz ve Feryal Pere ile Dr. Bahadır Yılmaz’ın annesi Faika Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
86 yaşında yaşamını yitiren Faika Yılmaz'ın Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Törende Faika Yılmaz'ın çocukları Mehmet Y. Yılmaz, Bahadır Yılmaz ve Feryal Pere taziyeleri kabul etti.
Faika Yılmaz daha sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Faika Yılmaz, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.
Faika Yılmaz büyük oğlu Mehmet Y. Yılmaz, torunu Çınar Oskay, eşi Kathryn Oskay ve çocukları Karya Sky ile…